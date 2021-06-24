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中興大學問教授施打疫苗意願　要求「三思後行、不挑廠牌」簽切結

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲中興大學發給教職員施打疫苗同意書，要求教授「三思而後行」。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情居高不下，各界皆盼能施打到疫苗，教育部近日也發函至各大專院校，調查校內教職員工施打疫苗意願並造冊。不料，中興大學傳出，校方在造冊時提醒教職員「若能接受並履行三思而後行，再登記要打疫苗」、「接受任何廠牌且登記後不反悔」，不禁引發外界熱議。

政府近日公布疫苗優先施打順序，其中，第七類將考試工作人員、國小安親班教職員等納入施打對象，但名單中獨漏大專教師，不少教團呼籲指揮中心，應一併將大專教師納入疫苗施打的第七順序。教育部於22日發函給各大專院校，根據校方接獲到的訊息指出，為加速COVID-19疫苗接種一案，需先調查大家接種意願先行造冊回覆教育部。

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據了解，興大教職員接到的施打疫苗通知書寫滿規定，表如您能接受並履行「三思而後行」原則，請再登記「我要打疫苗」，同時要接受施打任何廠牌疫苗；可接受不確定何時施打疫苗；要接受登記後不變更自己深思熟慮的決定，以免造成行政人員作業負擔。校內老師接到這封信後議論紛紛。

對此，興大表示，日前收到教育部來函，校方從23日辦理「COVID-19疫苗接種外展服務」前置作業，發信詢問校內同仁接種疫苗意願及需求總量，同時評估成立接種區可行性，以利後續安排施打場地與分流動線規劃。

興大解釋，發給校內教職員的文字之所以這樣描述，是強調疫苗珍貴，希望能依防疫計畫施打，避免浪費醫療資源。

興大也說，意願調查信函中提醒同仁謹慎評估施打意願，因調查時間匆促，如造成誤解，懇請見諒。疫苗施打，必然在尊重個人意願前提下實行。造冊資料也將送教育部彙整，並等候通知辦理。

教育部指出，目前先以大考中心指考監試人員、教師檢定監試人員等需入闈，或是跟學生有近距離互動的測驗列為造冊優先；接下來將針對會與學生接觸的幼兒園、課照中心等民眾陸續施打，此外，教育部期待各級學校教職員都能在開學之前完成疫苗接種，因此都已函文各大專校院進行名單造冊。
 

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