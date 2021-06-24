台東市果菜批發市場人員完成造冊　7月1日後將優先施打疫苗

▲ 台東縣政府宣布：台東市果菜批發市場人員已完成造冊，7月1日後將優先施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

鑒於農漁畜產品批發市場及肉品市場負有重大民生消費必需品之供給責任及具有高風險區域，行政院農業委員會於6月23日召開「果菜(花卉)批發市場因應疫情管制作為座談會」會議，將該等場域之第一線工作人員列為優先施打疫苗對象，台東縣政府已於今（24）日中午將台東市果菜市場相關人員造冊送至農糧署彙辦；並將於7月1日後開始施打疫苗。

另外，因應台北農產運銷股份有限公司COVID-19疫情群聚染疫事件持續擴大，日前宣布自24日凌晨起，進入北北基桃果菜批發市場必須持快篩陰性證明才能進入市場作業，台東縣政府也啟動快篩機制，農業處也呼籲相關人員可前往台東豐年機場快篩站自費篩檢。

農業處長許家豪強調，已指示各地區農會、合作社(場)及果菜批發場等場域落實防疫措施，加強場域清潔消毒，人員進出都要求配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，會全力協助農漁畜產品批發市場及屠宰場作業人員的安全。此外，縣內的肉品市場及漁市場等民生必需場域已完成相關工作人員造冊，將持續向中央爭取疫苗，請民眾安心消費及請農民放心生產。



►防疫期間搶優惠





►二手票券豐富你的生活

