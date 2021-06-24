「AZ疫苗副作用」怎麼應變　一張圖表清楚又易懂

▲花蓮市公所製作簡單易懂圖表，教大家認識AZ疫苗副作用及應處方法。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

日本提供124萬劑AZ疫苗，各縣市開放長者開始接種，但疫苗所產生的副作用，是大家所關注的焦點。花蓮市公所針對接種AZ疫苗後的副作用及注意事項等況來製作圖文，希望大家透過簡易的說明，在接種前能更了解身體所產生的各種狀況。市長魏嘉賢表示，接種後約休息一天就會緩解不適，若症狀變得很嚴重還是必須就醫。



疫苗接種就是將疫苗製劑接種到人體內，藉由免疫系統對外來物的辨認，以產生對抗該病原體的抗體。依據中央流行疫情指揮中心的資料顯示，施打AZ疫苗可能產生副作用，如接種部位疼痛、接種部位腫脹、肌肉痛、關節痛、疲倦、身體不適、體溫上升、發燒（≧38℃）、畏寒、噁心等症況。

由於目前國內以施打AZ疫苗為主，花蓮市公所特別製作一張圖表，使用簡易的方式來說明，在施打AZ疫苗後可能產生的副作用，以及大家可以怎麼做，像是接種部位腫脹，不要抓揉、可以冰敷；接種部位、肌肉關節疼痛時，可以止痛藥解緩症況；打完疫苗，身體感到疲倦時，要多喝水、補充B群；感到發燒畏寒，可以吃退燒藥；如有嘔吐症狀，可以服用止吐劑並補充電解質。

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通常打完前一兩天會有重感冒的狀況，症狀多半會於數天內消失，接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位，通常於數天內消失，若有發燒反應，多數也能在48小時內緩解。



長者在打完疫苗後，建議多喝水、多休息，有發燒疼痛的狀況可以吞止痛藥舒緩不適，不要進行太激烈運動。如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應，包括呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

完成疫苗接種後，雖可降低感染新型冠狀病毒的機率，但仍有可能罹患嚴重特殊傳染性肺炎，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

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