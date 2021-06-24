北農「一天」爆群聚？　蔡壁如開炮指揮中心甩鍋：陳時中你羞不羞

▲陳時中、蔡壁如。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

全國三級警戒再延長兩周至7月12日，外界認為警戒延長是因為北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲飽受批評。對此，曾為北市府顧問的民眾黨立委蔡壁如在臉書質疑，難道現在北市府是指揮中心嗎，究竟誰陪誰坐牢？也直接點名嗆陳時中「你羞不羞？」

蔡壁如24日下午在臉書發文表示，北農從5月12日第一例確診案例累計到現在的54例，在這個時候被操作成「一天」爆出54例確診案例，就算已經陸續解隔離中，仍舊被指揮官陳時中說成是「群聚」、被行政院長蘇貞昌說成是「破口」、被說成是「全台灣在陪台北坐牢」，但這到底是誰指揮的結果！

蔡壁如強調，「北農」雖然叫做「台北農產運銷公司」，但是，它的主管機關叫農委會！究竟誰陪誰在坐牢？3+11、諾富特亂象為什麼不公開會議記錄、不處理？為什麼不盡心盡力想辦法幫國人買到足夠的疫苗？這些都是CDC要做的事，怎麼會甩鍋地方政府？為什麼有事地方政府、無事指揮中心？「難道現在台北市政府是指揮中心嗎？」

蔡壁如也要問，「指揮中心指揮官陳時中，你羞不羞？」、「農委會主委陳吉仲，你神隱了嗎？」、「行政院長蘇貞昌，你還堅持萬華、北農是防疫破口嗎？」、「3+11會議記錄為什麼不敢公開？為什麼全立法院民進黨籍立委全部反對公開3+11會議記錄，到底有甚麼見不得人的內幕?」

蔡壁如說，自己忍了好幾天，在疫情之下，主動投身醫療第一線，用生命在拚搏，她關心的議題是，「中央流行疫情指揮中心是不是盡責？」「行政院紓困補助經費是不是能及時提供給有需要的甘苦人？」「國家扶植國產疫苗是不是讓專業把關？」「第一線抗疫的醫護人員是不是得到足夠的資源作戰？」「前線抗疫的戰士家人能否安心？」



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