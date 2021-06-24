　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北農「一天」爆群聚？　蔡壁如開炮指揮中心甩鍋：陳時中你羞不羞

▲▼陳實中、蔡壁如。（圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔡壁如。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

全國三級警戒再延長兩周至7月12日，外界認為警戒延長是因為北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲飽受批評。對此，曾為北市府顧問的民眾黨立委蔡壁如在臉書質疑，難道現在北市府是指揮中心嗎，究竟誰陪誰坐牢？也直接點名嗆陳時中「你羞不羞？」

蔡壁如24日下午在臉書發文表示，北農從5月12日第一例確診案例累計到現在的54例，在這個時候被操作成「一天」爆出54例確診案例，就算已經陸續解隔離中，仍舊被指揮官陳時中說成是「群聚」、被行政院長蘇貞昌說成是「破口」、被說成是「全台灣在陪台北坐牢」，但這到底是誰指揮的結果！

蔡壁如強調，「北農」雖然叫做「台北農產運銷公司」，但是，它的主管機關叫農委會！究竟誰陪誰在坐牢？3+11、諾富特亂象為什麼不公開會議記錄、不處理？為什麼不盡心盡力想辦法幫國人買到足夠的疫苗？這些都是CDC要做的事，怎麼會甩鍋地方政府？為什麼有事地方政府、無事指揮中心？「難道現在台北市政府是指揮中心嗎？」

蔡壁如也要問，「指揮中心指揮官陳時中，你羞不羞？」、「農委會主委陳吉仲，你神隱了嗎？」、「行政院長蘇貞昌，你還堅持萬華、北農是防疫破口嗎？」、「3+11會議記錄為什麼不敢公開？為什麼全立法院民進黨籍立委全部反對公開3+11會議記錄，到底有甚麼見不得人的內幕?」

蔡壁如說，自己忍了好幾天，在疫情之下，主動投身醫療第一線，用生命在拚搏，她關心的議題是，「中央流行疫情指揮中心是不是盡責？」「行政院紓困補助經費是不是能及時提供給有需要的甘苦人？」「國家扶植國產疫苗是不是讓專業把關？」「第一線抗疫的醫護人員是不是得到足夠的資源作戰？」「前線抗疫的戰士家人能否安心？」
 

其他人也看了這些新聞...

► 北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場　建議直接進行PCR
► 柯文哲同天赴北農「沒碰到陳時中」　指示打疫苗維持穩定
► 陳時中突襲北農建議全做PCR　柯文哲IG發文：我們不會自亂陣腳

ET快訊
快訊／高雄男13樓墜下！　重摔「3樓平台」無呼吸心跳
菜刀斷喉殺死嬤「氣管動脈全斷」　啃老孫：幫她解脫
日本第2波捐贈疫苗「到最關鍵時刻」　謝長廷晚間說話了
好市多「兩個筆筒」防疫被讚爆！網狂喊+1
快訊／陳寶餘接任參謀總長　6高階將領調任名單一次看
快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司回應了
「蕭家班黑底大哥」入黨　民進黨已發黨證
美女主播接種莫德納疫苗　網一看驚呼「有喜訊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

日本第2波捐疫苗「到最關鍵時刻」　謝長廷求停止「疫苗乞丐說」

快訊／陳寶餘接任參謀總長　6高階將領調任名單一次看

蕭家班黑底大哥循網路入黨　民進黨6月中已發黨證

台灣不再是美中關係的問題　谷立言：無數會議未出現「中國」二字

北農「一天」爆群聚？　蔡壁如開炮指揮中心甩鍋：陳時中你羞不羞

基隆國民黨議會黨團、謝國樑聯合聲明：鄰長應納入疫苗接種對象

「台美多虧了吳釗燮3特質」　酈英傑致敬：成就了今天這一切

「欣慰美援250萬劑莫德納」　酈英傑親揭離台前的最後任務

邱毅批蔡英文丟臉求立陶宛2萬AZ　「台灣疫苗乞丐有什麼好反駁」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

日本第2波捐疫苗「到最關鍵時刻」　謝長廷求停止「疫苗乞丐說」

快訊／陳寶餘接任參謀總長　6高階將領調任名單一次看

蕭家班黑底大哥循網路入黨　民進黨6月中已發黨證

台灣不再是美中關係的問題　谷立言：無數會議未出現「中國」二字

北農「一天」爆群聚？　蔡壁如開炮指揮中心甩鍋：陳時中你羞不羞

基隆國民黨議會黨團、謝國樑聯合聲明：鄰長應納入疫苗接種對象

「台美多虧了吳釗燮3特質」　酈英傑致敬：成就了今天這一切

「欣慰美援250萬劑莫德納」　酈英傑親揭離台前的最後任務

邱毅批蔡英文丟臉求立陶宛2萬AZ　「台灣疫苗乞丐有什麼好反駁」

成毅熬10年《琉璃》爆紅　超慘男一被虐十生十世

Lulu調戲選手「看到我會起色心嗎？」　遭秒回「不會」

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

別輕易嘗試都市傳說！少女「鏡前唸5次名字」慘死鉤下

傳下周取消分流上班　京元電：採陰才能進公司，將分3班居家上班

好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

快訊／國票金擬投資安泰銀將議約　已獲日本樂天同意解除「競業限制」

家樂福傳要賣台灣子公司！業者否認：沒有出售任何資產打算

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

快訊／勞工10萬紓困貸款117萬人申請　符合者全部核貸！

快訊／行政院宣布減免電費、土地租金、汽燃費　估1095萬戶受惠

紓困4.0精進案最快今拍板！

三大群聚案52人住新北！　侯友宜：共同承擔

他爆民進黨「想幹掉高嘉瑜很久了」

呂秀蓮「2國際機構致函蔡英文」：助台洽購5000萬劑嬌生、BNT

北農環南北藝爆確診！柯文哲：認知作戰

北市何時恢復正常生活？柯：9月

慈濟捐疫苗恐成困擾　藍委：什麼困擾比人命重要？

陳其邁批侯友宜　柯：就是推責任

行政院拍板：染疫死亡者慰問金每名10萬元

更多熱門

相關新聞

台中7大果菜市場2天快篩2124人　全陰性鬆口氣

台中7大果菜市場2天快篩2124人　全陰性鬆口氣

針對台北農產運銷公司爆發群聚感染，市府23日起啟動台中7大批發市場快篩作業，全部結果出爐，一共篩驗2124人，全部陰性。

13縣市首長「同台」攜手防疫　

13縣市首長「同台」攜手防疫　

阻北農傳播鏈　台東縣工策會籲接觸業者自費快篩

阻北農傳播鏈　台東縣工策會籲接觸業者自費快篩

打疫苗險變群聚

打疫苗險變群聚

台南宮廟深夜好熱鬧　7人群聚2人拉K

台南宮廟深夜好熱鬧　7人群聚2人拉K

關鍵字：

蔡壁如北農群聚柯文哲蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

更多

最夯影音

更多
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面