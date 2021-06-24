13縣市首長「同台」攜手防疫　呼籲不群聚守台灣為全民加油

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13縣市首長與東森購物攜手防疫　呼籲不群聚守台灣為全民加油

東森購物串連13位縣市首長製作防疫宣傳影片（圖／東森購物提供）

▲東森購物網與13位縣市首長攜手防疫，透過宣傳影片呼籲民眾落實防疫工作。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情持續嚴峻，根據指揮中心調查，期間有多個感染源都與群聚有關，包括傳統市場、多家大賣場分店皆曾出現確診足跡，近日又有北農爆發群聚感染事件，為呼籲民眾減少外出，避免增加染疫風險，東森購物網邀請13位縣市首長攜手防疫，透過影片溫馨喊話，為全民加油打氣，做好防疫工作、不群聚，相信大家一起努力，一定能夠戰勝疫情。

國內本土疫情自5月中爆發至今，統計已累積超過1.3萬本土病例，超過500例死亡，由於目前病例數仍多，為了控制疫情，把傳播鏈阻斷，指揮中心23日宣布三級警戒措施再延長2週到7月12日。面對疫情沒有鬆懈的本錢，必須落實各項防疫工作，因此東森購物網主動與縣市政府合作，特別串連13位縣市首長製作宣傳影片，提醒民眾一定戴口罩、勤洗手、多消毒、宅在家、不群聚，團結防疫守台灣，因為病毒才是大家的共同敵人。

此次攜手的13位縣市首長，包括：台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章粱、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴。

柯文哲表示，他跟大家一樣期待疫情趕快結束，重返正常生活，感謝所有市民朋友忍受不便，配合所有防疫措施，請大家繼續認真把口罩戴好，保持社交距離，即使和家人也要避免共餐，一起堅持下去，戰勝疫情。

陳其邁提到，疫情讓大家的生活都有了一些改變，但此時此刻更要同心協力，配合政府落實相關防疫措施，再加上醫護防疫人員的努力，相信一定可以雨過天晴，度過疫情的挑戰。

盧秀燕認為雖然疫情嚴峻，但是有愛就無所畏懼，每一個人都是防疫英雄。另外，因正值台東大目釋迦的產季，饒慶鈴則俏皮地戴上釋迦頭套，趁機為在地農產大力行銷，歡迎民眾在家防疫的同時，也多多上網選購大目釋迦。

東森購物串連13位縣市首長製作防疫宣傳影片（圖／東森購物提供）

▲台東縣長饒慶鈴特別戴上釋迦頭套，為大目釋迦行銷拼買氣。

受疫情影響，民眾消費習慣改變，多利用網路購物採買民生必需品，網購需求大增，宅家防疫零接觸購物成為新趨勢，東森購物網ETmall備足口罩、面罩、護目鏡及酒精、食品及民生用品等防疫物資，提供一站購足的便利服務，旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」也提供新鮮蔬果與冷藏、冷凍生鮮品，同時推出「宅安心鮮食箱」，在家一指下單即可安心收到各類生鮮蔬果，且全程依規定檢驗消毒及包裝，快配員也會全程戴口罩及手套，每小時定時酒精消毒配送箱，讓消費者買得安心，吃得健康。

▲▼熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家。（圖／取自熊媽媽買菜網）

▲▼熊媽媽買菜網近期拿下網路聲量調查第一名，推出的「宅安心鮮食箱」，日銷量超過1500筆。為保障消費者安全，熊媽媽買菜網全體員工都經過PCR篩檢，皆為陰性，所有商品包裝進出貨都會經過嚴格管控，全程依規定檢驗消毒及包裝。（圖／取自熊媽媽買菜網）

▲▼熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家。（圖／取自熊媽媽買菜網）

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