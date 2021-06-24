台東超前部署阻北農傳播鏈　縣工策會籲相關接觸業者自費快篩

▲ 台東超前部署阻北農傳播鏈，縣工策會請相關接觸業者盡速前往台東機場快篩站自費快篩。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台北農產運銷公司群聚感染延燒，並因應農委會宣布24日起進入雙北四大果菜批發市場交易，需持快篩陰性證明。台東縣長饒慶鈴為阻北農群聚風暴擴散，呼籲最近有去過北農，或是跟北農有相關接觸行業且需快篩者，縣府即日起提供台東豐年機場快篩站自費快篩服務，台東縣工商發展投資策進會響應縣府防疫作為，請業者、承銷人或民眾盡快前往快篩站篩檢，期能簡化流程、迅速批發及避免感染風險。

工策會表示，北農群聚感染累計迄今高達超過50人確診個案，引起消費者憂慮與中央及地方政府重視，縣長饒慶鈴為阻北農群聚風暴擴散，隨即於22日超前部署，除呼籲最近有去過北農，或跟北農有相關接觸者儘快篩檢外，並開放機場快篩站，提供自費快篩服務，以阻斷傳播鏈。

饒慶鈴感謝鄉親齊心防疫，台東已連續第14天+0，不過因為雙北疫情持續，部分縣市也有新增本土個案，中央宣布全國三級警戒延長至7月12日，請鄉親務必配合全力防疫，疫情確實降溫，才有解封的機會。疫情險峻不容絲毫鬆懈，遵循政府防疫規定及警戒措施，加快篩檢是阻斷社區傳播鏈的方式，敬請台東縣轄內之商家、民眾一同配合，包括與北農有相關接觸往來的貨運業者且需快篩者，請主動前往機場快篩站進行快篩，每人費用250元，希望能阻斷感染源，共同維護縣民的健康安全。



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