邱毅批蔡英文丟臉求立陶宛2萬AZ　「台灣疫苗乞丐有什麼好反駁」

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國、日本、立陶宛接連對台捐贈疫苗，當國內感謝聲此起彼落時，在野的國民黨卻砲轟台灣淪為「疫苗乞丐」，對此，前立委邱毅24日表示，台灣是疫苗乞丐有什麼好反駁的，這種不堪的局面是誰造成的，好好的大陸疫苗硬要扯政治、統戰因素，「難道台灣人民的命比台獨理想還輕賤？」

邱毅透過臉書發文表示，台灣向美國、日本乞求疫苗，早已不是秘密，只是乞求來的阿斯利康（AZ）疫苗，還沒見有效的防治成果，就已因注射疫苗猝死178人，這不是一個小數字，要是現在是國民黨執政，老早被轟下台，萬箭穿心了。

邱毅還說，蔡英文不是只乞求美日，連立陶宛都求，而且求來的還是AZ，「二萬劑疫苗，丟不丟臉啊！」很多國家不敢打、不願打的，而且乞求來的都是快過期的疫苗，或許立陶宛都煩不勝煩，就給你二萬劑應付一下，這不就是古人説的「嗟來食」嗎？所以說是疫苗乞丐，「名副其實，還有什麼好反駁，好反擊的？」

邱毅認為，好好的大陸疫苗，硬要扯上政治因素、統戰策略，難道台灣人民的命比台獨理想還輕賤，改改古人詞句，叫「蔡門台獨臭，路有病死骨」，幹出這麽缺德的事，是得下十八層地獄的，說是「疫苗乞丐」，還算是客氣了！

另外，邱毅還說，他最訥悶的是江啓臣，竟然跳出來駡央視、駡大陸，替蔡英文緩頰，難道忘了自己是國民黨主席，不是民進黨的附隨，上次還說願意做台產疫苗三期試驗的人體樣本，讓他覺得很錯亂了，現在又印証了一次。

邱毅感嘆，回想江啟臣擔任新聞局長時，民進黨立委曾諷刺他「入錯黨了，該入民進黨」，現在回想起來，這位民進黨立委看得還真是準。