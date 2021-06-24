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嚴防快樂缺氧！新加坡7月「每戶免費送血氧機」　兌換券直接送到家

▲▼血氧機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新加坡淡馬錫基金會將為每戶家庭免費派送1台血氧機。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

新興的幾個變種病毒較原始新冠病毒的傳染力來得更強，也有越來越多患者在感染新冠後，未出現任何症狀，直至最後血氧濃度降低至危險境界，出現「快樂缺氧」的風險。新加坡淡馬錫基金會（Temasek）24日宣布，自7月5日開始，每個家庭可免費領取一台血氧機，讓民眾定時測量自己的血氧指數。

綜合《海峽時報》等外媒報導，「快樂缺氧」是新冠肺炎的致命現象之一，感染新冠的患者不一定會出現症狀或感覺不適，但他們的肺部可能早已受損，導致血氧濃度降低至危險水平，最後在不自覺的情況下陷入死亡危機。

▲▼頭痛。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新冠患者不一定會出現症狀或感覺不適，但他們的肺部可能早已受損，導致血氧濃度降低至危險水平。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

新加坡淡馬錫基金會（Temasek）24日宣布，該基金會將自7月5日開始，為每個家庭送出一台血氧機，供民眾定時追踪自己的血氧指數，及早就醫。基金會指出，正常人的血氧飽和度應介於95％至100％之間，低於90％就屬異常，須馬上送醫接受治療，因此民眾最好能定時測量自己的血氧指數。

淡馬錫基金會將在6月28日至7月3日間，將兌換券分發到每戶家庭的郵箱，民眾只需在7月5日至8月5日期間，前往特定超市或藥局兌換即可。不過，基金會也強調，血氧機不能取代新冠的檢測，因為血氧濃度並非新冠檢測的唯一指標。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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