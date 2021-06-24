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79歲婦打疫苗4天後「翻白眼」昏迷亡　桃園新增2死亡個案

▲桃園市陳姓老翁本月16日接種疫苗，但返家後出現不適送醫救治，23日晚病況惡化，家屬簽訂不施行維生同意書後辦出院，24日凌晨不幸死亡。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲桃園市陳姓老翁本月16日接種疫苗，但返家後出現不適送醫救治，23日晚病況惡化，家屬簽訂不施行維生同意書後辦出院，24日凌晨不幸死亡。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區陳姓老翁本月16日接種疫苗，返家4天後身體出現不適症狀，家人趕緊送往林口長庚院醫院救治，截至23日晚間病情出現惡化，24日凌晨死亡，警方已報請桃檢相驗確認死因；另1婦人接種後，23日晚間發生不適，送醫急救仍不治。針對2起個案，警方已報請桃檢相驗釐清死因。市府指出，相關疑似接種死亡案都會追蹤調查，以確認是否與接種疫苗有關。

住在龜山區87歲陳姓老翁，本月16日曾在長庚醫院桃園分院接受疫苗施打，返家後於20日午間用過晚餐後，身體出現明顯不適，家人緊急送往林口長庚醫院救治，住院治療後23日晚間11時許，因病況持續惡化，家屬不忍見陳被插管治療，簽立不施行維生同意書，同時辦理出院手續，陳姓老翁返家後仍於24日凌晨死亡。

另1名住在中壢區79歲張姓婦人，本月19日在龍岡國中社區接種站接受AZ疫苗施打，返家後還正常，23日下午3時50分許由看護協助進食時，張婦突然翻白眼，隨即陷入昏迷，家屬緊急撥打119求助，急送衛福部立桃園醫院急救，但仍於23日下午5時許宣告不治。

針對上述2起死亡意外，桃園警方均已報請桃檢檢察官進行相驗以釐清死亡原因；市府也表示，針對接種疫苗前後發生猝死個案，都會持續追蹤調查。

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