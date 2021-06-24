許淑華爆北農進場陰性通行管制一團亂　1張管制貼紙竟多人使用　

▲柯文哲視察北農批發市場。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲23日晚間前往疾管署開會，與指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲達成共識，24日起沒有快篩陰性證明或通行證，不得進入雙北批發市場工作。不過，北市議員許淑華24日最新爆料，有民眾出來後把管制的貼紙拿給其他人使用，規避實聯制，痛批「市府記者會開完後執行一團亂！」

雙北24日起進入批發市場，一律要憑20日以後的採檢陰性證明以及實聯制。許淑華24日表示，有民眾出來後，把管制貼紙拿給其他人使用，以規避實聯制，她也接獲北農經銷商電話，說今天入場北農需持篩檢之陰性證明，但很多老人家是以截圖入場，檢查人員沒有細看或身份確認就放行了，「難道這不是破口？」

許淑華透過臉書發文表示，市府提供給北農的快篩量也不足，承銷商、工作人員、攤商被迫自行去其他地方篩檢，為了維持生計還得舟車勞頓，攤商想幫員工篩檢也不知道向誰詢問。

她指出，市府要求北農造冊打疫苗，名單卻只包含承銷商，卻把其他攤販老闆僱用的員工被排除在外，「但他們才是現場的大多數。」還有部分攤位轉租的，也不在名冊中。

對於北農疫苗施打狀況，許淑華也表示，疫苗施打點改來改去，北農攤商反映昨晚接獲簡訊通知今早去和平婦幼醫院打疫苗，早上過去卻又收到簡訊說要去和平醫院打，再跑到和平卻又沒有，結果今天沒打到疫苗。另外，也有承銷商反應第一、二天有在萬大快篩，但到目前為止沒有收到任何打疫苗通知，她不禁要反問北市府，「 說好的市府執行力在哪？」

▼市場攤商向許淑華陳情。（圖／翻攝許淑華臉書，下同）

