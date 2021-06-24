留給30歲↑青壯年打！醫師問「韓國殘餘疫苗地圖」…唐鳳秒回這句

▲有專家呼籲，台灣政府應學習「韓國殘餘疫苗地圖」讓疫苗有效運用。（圖／截自楊為傑醫師粉專、記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日頻傳接種疫苗後身體不適或猝死案例，雖然尚未釐清是否與疫苗有直接關係，但仍讓不少符合資格的民眾心驚驚。為了避免浪費，有專家建議比照韓國推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上民眾事前預約，一有名額釋出便能立即候補施打，而醫師徐嘉賢也在臉書喊話支持，甚至私訊政委唐鳳。對此，唐鳳也在18分鐘內，就給出了回覆。

徐嘉賢醫師24日在臉書粉專表示，現在媒體報導不少疫苗副作用，讓長輩都不願意施打，雖然青壯年人口本該讓較有需要的長輩及身體有狀況的族群優先施打，但只希望別浪費珍貴的疫苗，考量到青壯年人在外養家活口，接觸外面時間多也風險很高，建議政府從善如流，不要單純為了「遵守」而用過於僵化的法規，來執行應該要有彈性的疫苗政策。

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▲行政院數位政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文曝光後，馬上就引起許多網友討論，而徐嘉賢醫師也透過email給唐鳳委員，敘述大家的請求和心聲，請他幫忙推動大家所期待的「殘局疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年。」結果晚間10點26分寄出訊息，10點44分就收到唐鳳回覆，表示「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

對此，徐嘉賢醫師也直呼，「只能說真的很迅速」，並透露希望能夠有好消息，大家雨露均霑，「我沒有什麼政治立場，這件事情應該不分藍綠，大家都很支持，既可以盡快普及疫苗，又可以不用浪費寶得來不易的疫苗。」

▲徐嘉賢醫師分享，向唐鳳提出建議後，18分鐘就收到對方回應。（圖／翻攝自Facebook／黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師）

先前小兒科醫師楊為傑就在臉書分享「韓國殘餘疫苗地圖」的做法，並分析3點「太天才」，第1：仍優先保障長者，但若符合資格的長者失約棄打時，名額可以釋出；第2：任何一位30歲以上民眾，都可以透過APP預約；第3：每個人可指定5間附近診所，若其中一間釋出疫苗，就會推播到使用者手機，此時趕快用APP預約。並呼籲唐鳳政委能出手解套，讓國人也能使用。