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斷航14天「終於有肉吃了」！蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

▲斷航14天「終於有肉吃了」！蘭嶼人1小時掃光物資。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

台東蘭嶼貨輪已經「斷航14天」，島上民生物資幾乎已經被空無一物，24日海象好轉，搭載12櫃生鮮物資的貨輪終於航進開元港，一聽聞有物資上岸了，大批人潮火速蜂擁進農會超市搶購，不到1小時，架上的生鮮幾乎被掃空，有居民崩潰直呼「太晚來了，什麼都沒買到」、「2周沒吃肉了！」

蘭嶼因配合三級警戒防疫，加上天氣影響海象，交通客船從5/15就停航，形同「半封島」，只開放民生物資貨輪，沒想到近2周因風浪太大被迫停駛，已經整整14天沒有貨輪進港，島上民生用品短缺嚴重，農會、超市、超商生鮮貨架幾乎全被清空，有居民痛苦直呼「幾乎2個禮拜沒吃肉了！」

▼蘭嶼居民湧入超市搶購，有人狂掃10盒肉品喊「終於有肉吃了」。

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

▲▼斷航14天「終於有肉吃了」…蘭嶼人岸邊等3貨輪進港…1hr掃光物資。（圖／東森新聞）

一直等到24日，好不容易海象轉好，一早3艘貨輪滿載民生物資要登島，碼頭出現神秘景象，人車交雜擠爆岸邊，就為了親眼確認物資到來，12櫃生鮮蔬果、肉品一上岸，台東農會蘭嶼超市立刻火速上架，超商也趕緊把熟食上架，當地居民湧入掃貨，短短不到１小時就賣光光。

小小的超市裡擠滿搶購人潮，居民搶破頭，一口氣拿了4、5盒雞蛋，也有人因為吃了近半個月的麵食、罐頭，「等了很多天才有肉可以吃！」這次大採購10盒肉品，開心直呼「終於有肉吃了！」對此，鄉公所表示，這12櫃物資約只能維持一周，這十幾天來缺乏的是生鮮食品和水果，平常一周是2趟運送，已經要求26日（周六）要增量再送一次！

事實上，蘭嶼去年12月底也曾因海象不佳，有長達13天斷航，導致有學校差點斷炊，當地長輩感嘆，祖先從未發生缺乏物資的問題，年輕人已經習慣現代飲食，只要交通長時間中斷，生活就被嚴重影響。鄉公所也說，島上每年都會碰到類似問題，若連冷凍、乾糧都吃光光了，將會請海巡、縣府協助調度物資；所幸現在疫情期間沒有遊客，物資還算充足。

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