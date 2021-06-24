金門宣布：疫苗接種對象即起擴大至第9類！　爭取提高莫德納配量

記者林名揚／金門報導

金門縣衛生局今晚表示，中央同意金門疫苗施打對象擴大至第九類，65歲以上長者即日起可預約接種，並持續爭取足額莫德納疫苗給有需要的鄉親。

▲金門即日起開放1-9類COVID-19疫苗公費接種對象。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門縣持續爭取，24日傍晚中央疫情指揮中心確認，金、馬、澎三離島縣市疫苗接種對象即日起擴大至第9類，65歲以上長者明日即可向地區9家合約院所預約接種。

由於此次開放的對象較多，為加快施打效率，縣長楊鎮浯近日將會邀集衛生局、民政處與各鄉鎮公所等相關單位討論後續接種事宜。

針對不少準媽媽最關心的莫德納疫苗，楊鎮浯也會持續透過各種管道要求中央，希望能爭取到足額劑量的莫德納疫苗，以提供地區孕婦以及特殊狀況鄉親來施打。

第一類：醫事人員。

第二類：中央及地方政府防疫人員、第一線處理大體之工作人員

第三類：高接觸風險第一線工作人員。

第四類：因特殊情形必要出國者(因公出國者、外交駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手)。

第五類：「住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構(含矯正機關工作人員)」及洗腎患者，以及「矯正機關（構）工作人員」。

第六類：包括75歲以上長者及孕婦。

第七類：維持國家安全及社會機能正常運作者(需經各中央主管機關認定並造冊者送中央疫情指揮中心同意) 。

第八類：65-74歲長者。

第九類：19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病。