因疫情廚餘回收量大增　黃偉哲籲請民眾吃多少煮多少

▲疫情3級警戒，民眾宅在家，多採取自炊或者外送來解決三餐，因此廚餘回收量及回收物大幅增加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情影響，民眾近日宅在家中，多採取自炊或者外送來解決三餐，因此廚餘回收量及回收物大幅增加，以5月來說廚餘增幅比去年多約38.6％，資源回收量也增加約16.2％，台南市長黃偉哲呼籲，希望民眾量力而為，如叫外送或買菜回來自己煮，請吃多少叫多少或吃多少煮多少，以免造成大量廚餘。

台南市長黃偉哲表示，不論是在家自煮、外送、外帶的方式，因此造成垃圾量增加，市府呼籲市民朋友需要吃多少再買多少，以免造成大量廚餘，除荷包減少外，也造成我們的環境及環保單位人員、清潔隊人員的負擔，要感謝許多清潔隊人員的辛勞，再次呼籲市民落實垃圾減量減碳，讓台南的環境更美好。

受到疫情提升3級警戒影響，環保局長謝世傑指出，隨著生活型態調整，消費行為也隨之改變，加上各餐廳飲食業者僅能外帶，業者除結合外送平台，也提供外送服務，民眾三餐不外乎靠外送服務、外帶或在家煮食，宅在家的生活型態，使得一般垃圾較去年同期每日增加20公噸，今年約為1245公噸，以資源回收部分，5月的資源回收量較去年同期每日成長16％，去年5月資源回收日平均量99公噸，今年5月增為115公噸，而消費型態改變，餐廳的廚餘減少，大多以外送方式，所以餐廳廚餘量減少，但外帶或在家烹調的關係，家用廚餘增加了，去年日廚餘平均量為51公噸，今年達71公噸，較去年同期每日增加38％。至於紙餐盒大增，紙類較去年同期每日成長10％，紙容器去年5月較去年同期增加11％，以大約2.5公噸的便當盒數來看，總計約有150-200萬個便當盒，可見數量相當可觀。

環保局長謝世傑再次呼籲，請市民朋友宅在家也要做好垃圾分類及減量，資源回收量部分，增加調度回收車輛及清運人力因應，來提高回收物清運量能，而垃圾車原只放熟廚餘回收桶，現已增加生廚餘桶，皆可回收，至於建置完成的2座廚餘高效發酵場，每月增加處理990公噸廚餘，請落實垃圾分量，自帶餐具，減少一次性的餐具使用，一同減量減碳，讓台南的環境更美好。



從去年開始，已建置完成兩座新的廚餘快速發酵場，每個月可增加990噸的廚餘回收量，量能非常足夠。黃偉哲表示，仍希望民眾減少廚餘增加的速度，市府也會積極加大處理廚餘的量能。

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