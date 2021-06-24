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屏東小黃傳播鏈擴大！4+2染疫：友人泡茶用餐　中央CDC比對病毒株

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

▲計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣24日公佈新增6例本土病例，其中4例為23日即已掌握的4名確診者，在取得中央流行疫情指揮中心案號後公佈，另2例為昨日公佈案號「14298」一起用餐或泡茶的友人，使得該起群聚感染人數達到7人。

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

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▲▼消毒。

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

昨日公佈的案號「14298」為自營計程車司機，今天新增的6個本土病例，分別為雇用載送的乘客73歲男性案號「14409」、其同居友人71歲女性案號「14407」、同居友人15歲孫子案號「14408」，及與案號「14298」一起用餐或泡茶的三位友人，即59歲男性案號「14410」、62歲男性案號「14412」、67歲男性案號「14413」。

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

衛生局擴大疫調，感染源仍在釐清確認，其中「14408」是從台北返鄉，另外，台中市一對境外移入的祖孫案號「13332」及「13333」則是「14407」、「14408」的親戚，6月6日自秘魯返國後，在枋山居家檢疫，雙方住在隔壁，秘魯返國祖孫於6月14日雙雙確診收治，病毒株由中央流行疫情指揮中心進行基因序列比對中。

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

另案號「14298」曾於6月11日、18日二度受僱「14409」載送其前往台南市法旨宮拜拜，案號「14410」於6月13日曾至嘉義市活動，衛生局也分別通報台南市、嘉義市衛生局後續處理。

案號「14407」、「14409」、「14410」、「14412」均為果農；其中「14410」、「14412」、「14413」三人曾分別與「14298」吃麵、泡茶聊天 ，「14413」為「14412」的胞兄，係6月初從新北市南下協助弟弟果園採收。

因應疫情升溫，縣府除緊急在枋山鄉設置篩檢站，24日下午1時起啟用，下午100個名額立即額滿；枋山社區篩檢站受理民眾申請篩檢至6月26日中午12時止，電話預約請洽枋山鄉衛生所：08-761150、8761069。另為防止北農案延燒，也決定增設篩檢站，對轄內果菜批發市場人員做全面篩檢，全力阻斷病毒傳播鏈。

面對疫情再度緊張，潘孟安語重心長呼籲，「病毒沒有假期」，全國三級警戒已經三度延長至7月12日，顯示目前還沒有放鬆的本錢，請民眾務必戴好口罩、少移動、少群聚、外出保持安全社交距離。

潘表示，自疫情提升警戒以來，屏東縣一直堅持精準疫調，比照重大刑案辦理，因為精準疫調才能防堵社區傳播鏈，而在昨日披露來自秘魯的境外移入個案後，網路上出現許多不當揣測，以訛傳訛，反而不利防疫。「沒有人想要染疫」，他請民眾保持同理心，不要獵巫或揣測病毒來源，一切以中央流行疫情指揮中心公佈為準，以免觸法。

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