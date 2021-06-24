沙鹿9旬嬤打完疫苗7天「倒臥廁所亡」　台中累計34人猝死

記者游瓊華／台中報導

台中新冠肺炎疫情趨緩，但打完疫苗後猝死人數卻不斷攀升，下午市府召開記者會後，累計新增到34例，年齡從63歲到90歲，死者都有慢性病史，其死因是否與疫苗相關，都還要進一步調查。

衛生局長曾梓展表示，第一例為新社區一名85歲女性，有失智症、高血壓病史，6月16日接種疫苗後，家人發現個案健康狀況較為虛弱，持續至22日因劇烈嘔吐送急診後住院，23日因低血壓及胃腸道出血急救無效。

第二例為南區一名63歲男性，有洗腎、三高、曾因心肌梗塞心臟有裝支架病史，6月17日接種疫苗後出現身體不適及抽筋現象，23日家屬下班回家發現個案已過世，通報119及警察，因個案已明顯死亡，故未送醫救治。

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第三例為龍井區一名61歲男性，為護理之家住民，有糖尿病、失智症病史，6月16日接種疫苗，24日機構人員發現個案吃早餐時失去知覺緊急送醫，PCR檢驗為陰性，急救插管時發現口腔有食物殘留，急救無效死亡。

另外還有一例為記者會後補充，沙鹿區90歲奶奶，有糖尿病高血壓中風病史。6月17日在快打站接種疫苗後無異樣，6月24日照服員中午送餐時發現倒臥在廁所已無生命跡象。

衛生局表示，上述案件都將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性，並協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。