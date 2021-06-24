嘉義市75歲以上長輩疫苗接種3天內完成　孕婦納入施打開放預約

▲嘉義市第二波75歲以上長輩疫苗接種三日內完成，孕婦亦納入第6類施打對象 即日起開放預約。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市獲配第二批日本捐贈AZ疫苗4600劑，自6/20至6/22再次進行第二波75歲以上長者疫苗接種(含65歲以上原住民)，連續三日共3487人接種，佔4600劑的75.80%，剩餘1000多劑將提供給住宿型長照機構住民及其照護者等人施打，市長黃敏惠也提醒市民接種疫苗後要多休息、多喝水，疫苗接種黃卡務必妥善保存，以利於日後接種第二劑。

另中央流行疫情指揮中心將孕婦納入第六類COVID-19疫苗接種對象，為降低孕婦於孕期之感染風險並避免影響胎兒健康，嘉義市長黃敏惠宣布即日(6/22)起嘉義市孕媽媽可向嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及東西區衛生所預約接種COVID-19疫苗，接種時請攜帶孕婦健康手冊，接種前應與醫師討論風險與接種效益，可由目前供應之疫苗種類(莫德納或AZ)擇一接種，以安全為最重要前提。

市府團隊與陽明醫院從無到有規劃出宇美+1式疫苗快打，連續數日風雨無阻的為民服務，每次在港坪體育館接種現場都能看到好多市民朋友陪著長輩來，在接種完留下來觀察期間，陪同者幫長輩按壓接種處、與長輩聊天緩和緊張，還一起觀賞衛教影片，感情更升溫，還有民眾在接種起跑前一天(6/19)就來了解現場動線，都是為了給自己最敬愛的長輩們更舒適更安心的接種疫苗，原來嘉義市的施打動線流程不僅有其他單位來學習觀摩，民眾也跟著提前準備，而市府衛生局同仁也看到辛苦的警員穿著雨衣淋雨堅守崗位指揮交通，立刻請廠商加幾座大型傘給警員避雨，也意外成為民眾避雨穿雨衣的好所在，貼心服務更到位，在嚴峻疫情中，更感受到嘉有溫情心無距離。

衛生局表示，疫苗接種後可能會有接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等症狀，通常於數天內症狀消失，若「持續發燒超過2天」或有其他不適，或「嚴重過敏反應」如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，請攜帶接種疫苗黃卡及健保卡至「社區診所」就醫，以做為診斷之參考。

第二波75歲以上長者疫苗6/20-6/22接種進度：

6月20日：預約1733人，實際報到1501人，報到率86.61%。

6月21日：預約853人，實際報到853人，報到率100%。

6月22日：預約1297人，實際報到1133人，報到率87.36%。

累計三日總計預約人數3883人、實際報到3487人，總計報到率89.80%。

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