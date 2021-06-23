台東連13天0確診！6／24起孕婦預約接種　北農接觸者速快篩

▲▼縣長饒慶鈴宣布連續13天零確診、3级警戒延至7月12日，呼籲鄉親防疫仍不可鬆懈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東第二波疫苗23日開打，整體預約達86%，24日起全面開放孕婦預約，目前全縣施打率2成，縣長饒慶鈴表示，不論是否設籍台東的孕婦，皆可至台東馬偕與基督教醫院網站預約。另外，針對與北農有相關接觸行業人員，提供臺東機場自費快篩，今日共計13人快篩，均為陰性。另外，台東23日已連續13天0確診。

饒慶鈴23日在疫情記者會表示，中央已延長全國三級警戒，防疫仍不可鬆懈。由於近日北農爆發群聚感染，為避免疫情擴散，縣府也即刻提供台東機場自費快篩，凡與北農有相關接觸行業且需快篩者請前往快篩，今共計13人快篩，全數陰性。另中央昨日將各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員列為第7類，預計7月1日後開放疫苗接種，已完成肉品市場造冊，果菜市場、中央市場造冊，預計明天完成。

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▲孕婦24日起開放預約，非設籍台東也可預約施打疫苗。

台東此波6,400劑疫苗於6/21、22兩日預約，預約整體達86%，今日開打順暢。另全面開放孕婦預約，臺東孕婦明(24)日上午8點半起可至臺東馬偕、台東基督教醫院網站預約，馬偕請掛「COVID19公費疫苗門診-孕婦專診」，施打時間為7/1上午9-11點、下午2-4點；東基請掛「其他科-新冠疫苗-孕婦專診」，施打時間為6/30、7/7下午2-4點。

饒慶鈴補充說明，納入施打對象的資格由中央部會規定，地方依部會提供格式造冊後再由中央核定、並報中央流行疫情指揮中心同意。中央持續分配疫苗，縣府將持續服務每一位有施打意願的鄉親，請鄉親耐心等候，做好個人防護，嚴守相關防疫措施。

▲為防堵北農疫情擴大，呼籲相關人員儘速至機場快篩站蒒檢。

另外，外界關心台東下一波疫苗中央若有多配發接種，是否開放診所協助施打？目前縣內有多少間診所願配合？饒慶鈴回應表示，6月初縣府進行宣導時有13家診所表示有意願配合，但相關流程規劃細節仍待商討中，衛生局必須確認動線以及相關冷運冷藏設備是否符合才會同意。

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