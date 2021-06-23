台東連13天0確診！6／24起開放孕婦預約接種　果菜市場7／1開打

▲▼ 饒慶鈴召開記者會說明:台東連續13天+0，目前台東疫苗全縣施打率逾2成，6／24全面開放孕婦預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

第二波疫苗今(23)日開始施打，整體預約達86%，並於明日起全面開放孕婦預約，目前全縣施打率2成。縣長饒慶鈴表示，不論是否設籍台東的孕婦，皆可至馬偕與基督教醫院網站預約。台東今日已連續13天0確診，呼籲縣民勿輕忽放鬆。

饒慶鈴今召開疫情記者會表示，台東縣今日維持0確診，累計22例確診，其中，1人死亡、1人住院、20人已出院(出院者有三位仍在居家隔離、自主健康監測)、無居家隔離者。中央已延長全國三級警戒，防疫仍不可鬆懈。由於近日北農爆發群聚感染，為避免疫情擴散，縣府也即刻提供台東機場自費快篩，凡與北農有相關接觸行業且需快篩者請前往快篩，今共計13人快篩，全數陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另中央昨日將各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員列為第7類，預計7/1後開放疫苗接種，台東先前已完成肉品市場造冊，感謝市長張國洲協助，昨日起也針對果菜市場、中央市場進行造冊，預計明天完成。

台東此波6,400劑疫苗於6/21、22兩日預約，預約整體達86%，今日開打順暢。另全面開放孕婦預約，台東孕婦明(24)日上午8點半起可至台東馬偕、台東基督教醫院網站預約，馬偕請掛「COVID19公費疫苗門診-孕婦專診」，施打時間為7/1上午9-11點、下午2-4點；東基請掛「其他科-新冠疫苗-孕婦專診」，施打時間為6/30、7/7下午2-4點。

饒慶鈴補充說明，納入施打對象的資格由中央部會規定，地方依部會提供格式造冊後再由中央核定、並報中央流行疫情指揮中心同意。中央持續分配疫苗，縣府將持續服務每一位有施打意願的鄉親，請鄉親耐心等候，做好個人防護，嚴守相關防疫措施。

另外，外界關心台東下一波疫苗中央若有多配發接種，是否開放診所協助施打?目前縣內有多少間診所願配合?饒慶鈴也回應6月初縣府進行宣導時有13家診所表示有意願配合，但相關流程規劃細節仍待商討中，衛生局必須確認動線以及相關冷運冷藏設備是否符合才會同意。

►防疫期間搶優惠





►二手票券豐富你的生活

