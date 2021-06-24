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18歲↓不能打AZ！哪些人別接種、孕婦注意事項「疫苗5大QA一次看」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲根據指揮中心公布指引，AZ及莫德納疫苗適合接種年齡為18歲以上。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

高雄市2名16歲護專生因到養護中心打工，卻因機構疏漏，未注意AZ疫苗接種規定須滿18歲以上，2名學生已施打疫苗。學生表示，打完疫苗沒特別感覺，但隔日有發燒，21日請假在家休息，22日就恢復正常。機構方面坦承疏漏，一切依照衛生局指示處理。為避免民眾對於疫苗施打建議及對象有疑慮，《ETtoday新聞雲》整理5大QA，包括18歲以下不可施打新冠疫苗原因等，提供參考。

Q1：哪些人不可打AZ或莫德納疫苗？

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指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

1.對疫苗所含成分過敏者
2.施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
3.18歲以下青少年

另外，據衛福部公布資料顯示，由於針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。且依據目前臨床試驗的結果，AZ疫苗（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）疫苗的合適接種年齡是18歲以上，而BNT（Pfizer/BioNTech）則是16歲以上。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

另外，指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

Q2：現在疫苗輪到我打了嗎？

目前為第六類加入孕婦優先施打，且第一至第三類加上孕婦可選擇施打莫德納或AZ疫苗，另外7/1有新一波疫苗優先施打名單，但仍須由相關部會協助造冊後，於7月1日配送疫苗以利施打

第一類：醫事人員
第二類：中央及地方政府防疫人員／（含防疫勤務警察、疫苗生產及疫苗倉儲物流人員，救災、救護、海巡、村里長及海關）
第三類：高接觸風險第一線工作人員／（機組員、防疫車隊、防疫旅宿。）
第四類：因特殊情形必要出國者／（外交人員、運動選手等。）
第五類：機構及社福照顧系統人員及其照顧者、洗腎患者／（長照機構住民及照顧者、居家或社區式長照機構照服員。)
第六類：75歲以上高齡長者及孕婦
第七類：維持國家安全及社會正常運作者／（軍人、憲兵、未接觸防疫工作警察、國安單位文職人員、國家關鍵設施必要工作人員，需造冊施打）

其中，7月1日起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員，包含矯正機構、第一線處理大體之工作人員等，也可不限廠牌注射。另外，已完成第一劑接種者，7/1起可依建議接種第二劑時間，同廠牌完成接種。

▲▼0622國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。（圖／指揮中心提供）

▲國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗接種對象擴增。（圖／記者簡仲豪攝）

▲7/1起疫苗接種對象擴增。（圖／指揮中心提供）

Q3：疫苗副作用有哪些？施打後要注意什麼？

施打疫苗後出現的副作用與確診新冠肺炎的症狀雷同，讓不少人相當擔心，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒超過38度、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也提醒，有3種狀況要特別留意，第一、打疫苗會出現發燒，但要注意的，通常是施打後24小時內發作，假設超過24小時才出現症狀，就要小心可能不是疫苗所引起；醫師接著表示，疫苗造成的發燒通常不會超過48小時，一旦超出48小時，就要盡快就醫。

▲台中打疫苗兩死。（圖／市府提供）

▲疫苗施打後出現的副作用與新冠肺炎症狀相似，醫師提醒有3種情況可留意。（圖／市府提供）

第三、疫苗會引起發燒，但不會引起明顯的呼吸道症狀，李秉穎說，若打了疫苗不只發燒，還有嚴重咳嗽、流鼻水或其他跟疫苗不相關的症狀，就要馬上就醫確認是否有其他的感染症。

皮膚科醫師黃昭瑜說明，據美國國際醫學期刊所發表，打完新冠疫苗後皮膚會出現7種延遲性反應，包括蕁麻疹樣、麻疹樣、或局部注射反應等，要特別注意的是「皮下廣泛小出血點」，除了非常罕見外，有症狀時，通常會合併全身倦怠、肚子痛等，必須儘速就醫，常會發生在腺病毒疫苗，像是AZ或嬌生。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲婦產科醫師指出，目前沒有證據顯示，孕婦施打疫苗會流產。（圖／記者林敬旻攝）

Q4：孕婦列入施打對象，但打新冠疫苗會不會影響胎兒？

不少孕婦憂心新冠疫苗影響寶寶，對此婦產科醫師張瑜芹也列出5大注意事項解惑，並提醒，最好在接種前先詢問醫師：

1.與其他疫苗注射間隔14天
2.事先排假和備藥，記得孕婦只能用普拿疼
3.若自己居住，要準備好即食糧食，避免沒有體力煮飯
4.準備一條冬天的厚被子，預防發冷或發燒副作用
5.準備冰塊和冰敷袋。

張瑜芹表示，假設對疫苗中成分過敏，例如：聚乙二醇，即使不嚴重，也不要施打莫德納疫苗，且施打完第一劑後，若出現嚴重與立即過敏，像是4小時內出現蕁麻疹、腫脹或呼吸急迫等反應，要趕緊到處理急症之醫療院所就醫。另外，當天已經感冒，身體不舒服的人，醫師建議先暫緩接種。

至於打疫苗是否會流產或影響胎兒，張瑜芹指出，目前沒有證據顯示打疫苗會流產，甚至部分案例中，胎兒能經由媽媽施打疫苗得到新冠肺炎保護力，且孕婦感染新冠肺炎非常危險，無關懷孕幾個月，建議越早施打越好。醫師表示，哺乳部分也不需要停止，一切照常。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲感染科醫師說明，打完疫苗須在原地觀察30分鐘，若有任何不適應立即向醫護人員反應。（圖／記者林敬旻攝）

Q5：打疫苗結束要注意什麼、要觀察到什麼時間點？

醫師姜冠宇表示，施打疫苗後，通常會留在原地觀察30分鐘，如果發生不舒服的情況一定要趕快向醫療人員反應，且AZ疫苗在長者身上產生的副作用相較於年輕人更低，若在這30分鐘有出現任何不適要盡快回報。另外，也提醒民眾，近期天氣較炎熱，在等待接種疫苗時可能會出現熱中暑現象，乘涼散熱機制也要做好。

至於打完疫苗須在原地等待30分鐘，是針對過敏性休克進行觀察，感染科醫師黃高彬說明，AZ疫苗曾出現的血栓等，則是返家後留意至少2至3個星期。

醫師李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。

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