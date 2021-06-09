揮電鋸拖鞋巴頭虐狗！嘉義市工程行恐怖行徑全都錄　網友拳頭硬了

▲嘉義市自強街某工程行用電鋸虐狗 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

熱心陳姓網友於臉書社團嘉義綠豆大小事發文，「嘉義市自強街195巷日前發生的虐狗事件又出現了！平常都會聽到這隻狗的哀嚎，被這種主人養到很可憐，一條生命被這樣折磨，這次更誇張，直接在大馬路上揮舞電鋸，萬一傷到用路人怎麼辦，最後還用拖鞋一直巴狗狗的頭，怎麼會有這種誇張行徑，冷血暴力！」貼文一出，引爆網友對飼主大加撻伐。

▲嘉義市某工程行負責人不僅用電鋸虐狗還用拖鞋打狗的頭 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）



陳姓網友發文表示，目前已通報市府單位以及市議員、動物保護協會、警局報案，還有幾位嘉義在地熱心服務的大哥大姐們，也謝謝各位將此事轉發出去，他表示，自己住在這邊三年多，整條巷弄就他們(工程行)最吵，外面堆放空壓機，燃油動力割草機，還有一些大聲響的機械工具，環境髒亂不堪，無視管理員勸阻，頻繁啟動機具產生大分貝噪音，住戶都被影響居住安寧，另有出門不戴口罩的狀況。

影片中只見狗飼主不斷拿電動鋸子揮舞嚇唬狗兒，後來又朝狗的頭大力拍打了好幾下，恐怖行徑讓網友氣罵「怎麼沒有滑倒，鋸到他自己，可惡」、「報警處理及動保科檢舉。討厭狗就不要養，養了就好好養」、「這可以檢舉了… 虐待動物+未戴口罩，還有那台車佔用道路…」、「我真的快氣炸了 連影片都用拉的快速看過不敢看得太仔細很痛心！剛才發現影片裡那男的...居然拿腳上拖鞋死命往狗狗臉上頭上打」等等，一面倒唾棄飼主荒誕行徑。