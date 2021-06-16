嘉義市接種進化版「宇美+1」　長輩搭「疫苗小黃」只要50元

▲嘉市大型接種站為長輩施打疫苗。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市16日續為高齡長者施打疫苗，市長黃敏惠上午前往港坪體育館疫苗接種站，關心施打情形，進駐團隊、陽明醫院參考日本宇美町，採用宇美+1「醫護動長輩不動」的施打方式，讓長輩們只要到場坐下來，就可以接種疫苗。長者施打完留下觀察15至30分鐘後，就可離開接種站；因透過分區、分時分流來進行，接種過程流暢，而疫苗施打首日共有1600人預約，預計15日至17日可施打4500人，每日施打時段為上午8:30至下午4:00。

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▲嘉市大型疫苗接種站採用宇美+1，「醫護動長輩不動」快打法。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「打疫苗才是我們最重要的一道防線。」在有限的疫苗資源中，市府撥出4500劑讓83歲以上長者優先接種，並視疫苗數量分批開放施打年齡，並呼籲中央再撥補更多疫苗。市府超前部署，將宇美式再升級成為「宇美+1」多派一位護理人員，並考量有輪椅族、陪伴者等因素，將醫療團隊與接種動線重新設置調整。

衛生局指出，「升級版的宇美+1就在嘉義市，更加迅速有效率。」長者只要按照事先規劃好的動線，在入口處完成量額溫與酒精消毒，即可到已事先完成線上掛號作業的報到處完成報到。隨後在志工及行政人員帶領下，進入大型接種站坐定位，依序由分組的醫護人員移動至長者座位旁，採取1位醫師問診，搭配2位護理人員的施打疫苗方式，快速完成接種程序。本次接種作業規劃每排14個座位，分成3組醫護為長輩接種，每位長者開放1位陪同者入場。





▲市長黃敏惠慰問疫苗施打的長輩及陪同家屬 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提醒部分長輩屬於重症臥床或須戴呼吸器者，不便離家接種者市府將以調查造冊方式處理，市民也可主動聯絡里長、里幹事、區公所，將造冊並由衛生局成立的「家打部隊」，到家為長者施打疫苗。

▲嘉市因應大型疫苗接種站開打，推出「疫苗接種特約計程車」方案 。（圖／嘉義市政府提供）

另外，市府推出便捷又貼心「疫苗接種特約計程車」方案，市民預約特約計程車每趟收費僅100元，其中嘉義市政府負擔50元，市民負擔50元。並推出身心障礙者的復康巴士及長照交通接送預約方案，讓有需求民眾能善加使用。

衛生局提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能的反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並且數天內會消失。接種疫苗後，建議民眾可以多喝水，多休息，若持續發燒超過2天或有其他不適，或嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，請攜帶接種疫苗黃卡及健保卡至社區診所就醫，以做為診斷之參考。

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