　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義市接種進化版「宇美+1」　長輩搭「疫苗小黃」只要50元

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市大型接種站為長輩施打疫苗。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市16日續為高齡長者施打疫苗，市長黃敏惠上午前往港坪體育館疫苗接種站，關心施打情形，進駐團隊、陽明醫院參考日本宇美町，採用宇美+1「醫護動長輩不動」的施打方式，讓長輩們只要到場坐下來，就可以接種疫苗。長者施打完留下觀察15至30分鐘後，就可離開接種站；因透過分區、分時分流來進行，接種過程流暢，而疫苗施打首日共有1600人預約，預計15日至17日可施打4500人，每日施打時段為上午8:30至下午4:00。

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉市大型疫苗接種站採用宇美+1，「醫護動長輩不動」快打法。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「打疫苗才是我們最重要的一道防線。」在有限的疫苗資源中，市府撥出4500劑讓83歲以上長者優先接種，並視疫苗數量分批開放施打年齡，並呼籲中央再撥補更多疫苗。市府超前部署，將宇美式再升級成為「宇美+1」多派一位護理人員，並考量有輪椅族、陪伴者等因素，將醫療團隊與接種動線重新設置調整。

衛生局指出，「升級版的宇美+1就在嘉義市，更加迅速有效率。」長者只要按照事先規劃好的動線，在入口處完成量額溫與酒精消毒，即可到已事先完成線上掛號作業的報到處完成報到。隨後在志工及行政人員帶領下，進入大型接種站坐定位，依序由分組的醫護人員移動至長者座位旁，採取1位醫師問診，搭配2位護理人員的施打疫苗方式，快速完成接種程序。本次接種作業規劃每排14個座位，分成3組醫護為長輩接種，每位長者開放1位陪同者入場。

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠慰問疫苗施打的長輩及陪同家屬 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提醒部分長輩屬於重症臥床或須戴呼吸器者，不便離家接種者市府將以調查造冊方式處理，市民也可主動聯絡里長、里幹事、區公所，將造冊並由衛生局成立的「家打部隊」，到家為長者施打疫苗。

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市因應大型疫苗接種站開打，推出「疫苗接種特約計程車」方案 。（圖／嘉義市政府提供）

另外，市府推出便捷又貼心「疫苗接種特約計程車」方案，市民預約特約計程車每趟收費僅100元，其中嘉義市政府負擔50元，市民負擔50元。並推出身心障礙者的復康巴士及長照交通接送預約方案，讓有需求民眾能善加使用。

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能的反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並且數天內會消失。接種疫苗後，建議民眾可以多喝水，多休息，若持續發燒超過2天或有其他不適，或嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，請攜帶接種疫苗黃卡及健保卡至社區診所就醫，以做為診斷之參考。

紫外線殺菌燈下殺799元！USB充電、還能消除異味超方便

ET快訊
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

人進不去！奧萬大成野生動物樂園　彌猴山羌領角鶚歪頭全都錄

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

葉文忠／為政不仁　必有天來收

居家防疫趁勢練「高品質獨處」！作家提議列清單：雜事快停止

快訊／金山猛爆6例　快篩隊搶進3hr掃200人「2陽性秒驗PCR」

新竹市累計確診僅35人！他讚「防疫典範」　網揭3主因：足跡好掌控

Line瘋傳「本土確診數驟降關鍵」！羅一鈞闢謠：標準沒有比較寬鬆

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

人進不去！奧萬大成野生動物樂園　彌猴山羌領角鶚歪頭全都錄

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

高雄支援接種站醫護人員每天發1千！下波疫苗到位預計可打到82歲

葉文忠／為政不仁　必有天來收

居家防疫趁勢練「高品質獨處」！作家提議列清單：雜事快停止

快訊／金山猛爆6例　快篩隊搶進3hr掃200人「2陽性秒驗PCR」

新竹市累計確診僅35人！他讚「防疫典範」　網揭3主因：足跡好掌控

Line瘋傳「本土確診數驟降關鍵」！羅一鈞闢謠：標準沒有比較寬鬆

會不會從政？賈永婕「想做不可能的事」　一說出口...小S、徐若瑄打槍

SONY新款BRAVIA XR系列登台　主打「仿人腦」號稱親臨現場

蛇精男美國染新冠痊癒「整個人都變了」　消失5個月無濾鏡首露面！

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

小煜正妹護理師老婆打AZ疫苗　副作用曝「燒到40度」：隨時要打119

東京奧運恐成大毒窟！日本專家警告若開放觀眾進場　將增萬人確診

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼

三航空公司聚會談機票價格　公平會開罰

《三十而已》毛曉彤遭欠5400萬片酬！　陸網驚：這咖位能賺這麼多？

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

「高端疫苗」數據好看　中研院學者揭內幕：真為國光叫屈

今增167例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

批陳時中笨！他求撤三級警戒：人民快餓死

疫情趨緩可先降2.5級？陳時中回應了

台新冠病毒「自行進化Delta」！醫：傳染力50%↑

能回到去年生活嗎？　醫給答案

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

「無症狀感染者」打疫苗會怎樣？台大醫86字解答了

打完疫苗返家休息才2hrs…新竹97歲嬤在家中猝逝！

柯文哲一夜白頭？「視察照曝光」惹心疼

更多熱門

相關新聞

台新銀「勞工紓困貸款」已受理逾兩萬件！　最快3天入帳

台新銀「勞工紓困貸款」已受理逾兩萬件！　最快3天入帳

國銀辦理勞工紓困貸款10萬、限額50名方案第2天，台新銀表示，今年線上申請踴躍，截至今（16）日中午12點受理件數已逾兩萬件，持續進件中，另外，今年臨櫃人數因應疫情關係比去年少3%，持續鼓勵客戶多多使用線上服務。

西園醫院疫苗之亂！黃珊珊還原情況

西園醫院疫苗之亂！黃珊珊還原情況

閎康重金購買奈米級抗箘薄膜噴灑　竹科園區防疫再升級

閎康重金購買奈米級抗箘薄膜噴灑　竹科園區防疫再升級

彰化1里長染疫出院4天亡！掛念護欄工程

彰化1里長染疫出院4天亡！掛念護欄工程

「長者該打疫苗？」專家秒回：利大於弊

「長者該打疫苗？」專家秒回：利大於弊

關鍵字：

台灣防疫嘉義市疫苗施打

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面