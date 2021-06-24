「南部開始失守了？」高雄屏東都+6　網質疑1點：不爆才奇怪

▲南部這幾天確診數上升。圖為高雄市，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天新增129例本土確診，雙北仍為案例主要分布的縣市，不過以往確診數零星甚至+0的高雄、屏東，病例數都有上升趨勢，因此就有網友發文表示，「南部開始失守了？」貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「屏東到底有什麼病毒株啊」、「應該是端午節的問題，北漂的回南部過節」。

近期南部疫情較北部趨緩，高雄、屏東前幾天的病例數都很少，以近一週來說，18日、19日台中市以南都+0；20日、22日彰化縣以南+0；21日除了高雄市+1以外，雲林縣以南都+0。不過，昨日除了全台確診數再度破百，高雄市居然一口氣+9、屏東縣也+1；而今日則是高雄市和屏東縣各+6，南部的數量明顯變多。

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因此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「南部開始失守了」為題發文，提到最擔心的事情發生了，本來南部縣市的確診數零星，結果現在又開始增加，看來端午節的傷害果然還是很大，「南部是不是快炸了？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這次破口在哪」、「就說端午不要回鄉」、「端午節禮包」、「端午連假後南部不爆才奇怪」、「本來就是時間問題」、「謝謝北漂仔」、「過幾天就能清零了，又不是沒抓感染源」、「南部如果炸了，非常不樂觀」、「不要啦，我還想解封」。

雖然有不少網友都覺得南部出現確診病例是因為端午返鄉潮，但指揮官陳時中昨（23）日就表示，這兩天確診數破百應該不是大型人潮流動的後遺症，與端午連假的關係相對低，不過後續仍有待更多數據來判斷；他今（24）日也表示，「近來這些案例數當然都跟幾個群聚有相關聯，所以相對數字就會比較多一點。」