快訊／桃園3.7萬移工完成快篩！「87人呈陽性」　PCR結果出爐

▲桃園0624疫情說明記者會 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者陳韻如／桃園報導

因應移工群聚事件，桃園市啟動固安計劃，針對有雇用移工的企業進行快篩，目前累計快篩37363人，共有198家企業完成，而其中有87人快篩陽性。對此，桃園市長鄭文燦也在24日下午公布PCR結果。

鄭文燦表示，目前有198家企業完成固安計劃，累計篩檢37363人，其中快篩陽性有87人，不過PCR採檢結果均為陰性。鄭文燦提到，固安專案完成後，市府也將開放一般員工篩檢，而未來企業的防疫營運指引則必須定期採檢。