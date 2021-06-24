聽聞立法院康園餐廳收攤　陳學聖立馬跑去買「這兩罐」

▲聽聞立法院康園餐廳將於7月3日熄燈，陳學聖特地造訪。（圖／取自陳學聖臉書）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，三級警戒延長至7月12日，立法院康園餐廳表示，因為租約到期，將於今年7月3日結束營業。對此，前國民黨立委陳學聖24日特地至康園餐廳拜訪老闆，並且順手購買兩罐最有名的黃金泡菜，也讓他大嘆老闆很多的用心，都敵不過政治環境的衝擊影響。

康園餐廳24日貼出結束營業公告，表示感謝各位長官及同仁們對「弘昌企業有限公司」長期的支持與愛護，因合約到期，將於7月3日結束營業，並提醒手上若有尚未使用完畢的自助餐券，請儘速使用。

陳學聖24日下午在臉書表示，不敵疫情，立法院歷史悠久的康園餐廳7月3日也要收了，現任老闆已經做了12年，經歷政黨輪替，大風大浪都挺過，但這次真的撐不下去了。

陳學聖回憶，自己當初接任立委時，國民黨重新執政，兩岸情勢一片大好，只要是陸團來台，立法院康園餐廳常常被點名必到，因為立法院的吵架、打架鏡頭，對大陸人民來說，透過電視、網路傳播，早已非常熟悉的畫面，因此一定要來一遊。

▲立法院康園餐廳著名的「黃金泡菜」。（圖／取自陳學聖臉書）



不過，陳學聖也說，後來在2014年發生太陽花學運，對康園餐廳來說是一個轉捩點，因為在學生佔據立法院的期間，位於立法院內的康園餐廳，根本被拒馬包圍，完全無法營業。

陳學聖指出，之後民進黨在2016年執政，兩岸關係急凍，陸團一不來，康園餐廳瞬間受到很大衝擊，還好外縣市立委還會常常安排鄉親、樁腳參訪立法院，中午在康園用個旅行餐，康園勉強還能繼續撐著。

陳學聖提及，自從民進黨執政後，開始一連串的政治動作，包括年改、修勞基法、水利會收歸國有、清查國民黨黨產等，造成立法院時時有抗爭，而只要一抗爭、門禁一管制，康園又沒有客人了。

陳學聖感嘆，雖然老闆很努力拓展業務，連咖啡都加減賣，只是很多的用心，都敵不過政治環境的衝擊影響，這次疫情算是最後一根壓垮的稻草，或也是巨木，總之下週六就要收了。

陳學聖透露，在立法院那麼多年，和老闆也算是個朋友，今聽到要關門消息，特別去看看老闆，也順便買了兩罐康園最有名的黃金泡菜，也謝謝康園老闆及團隊多年來的服務，「我們後會有期」。

▼立法院康園餐廳貼出結束營業公告。（圖／取自陳學聖臉書）



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