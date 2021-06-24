日本出現首起接種莫德納後死亡個案　羅一鈞分析與疫苗無關

▲指揮中心記者會照片。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

隨著國內近期擴大接種新冠疫苗，陸續傳出接種AZ疫苗後猝死個案引發關注，然而現在日本出現首起接種莫德納死亡案例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，據了解該案是90多歲高齡長者，死因目前研判為蜘蛛網膜下腔出血，不是血栓或者其它疫苗相關狀態引起。

羅一鈞指出，日本近期開始莫德納疫苗接種，截至目前為止有40萬人，至於首起不良事件，該案本身高齡，且蜘蛛網膜下腔出血，國內外專家都認為初步看起來不太像疫苗造成的問題，後續還要進一步由日方專家研判。

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至於美國傳出莫德納接種發生心肌炎、心包膜炎機率。羅一鈞說，不僅是莫德納，包含BNT在內等mRNA疫苗都是，因為美國、歐盟有發現年輕人（12歲~30歲）接種mRNA疫苗出現，出現心肌炎、心包膜炎案例數較多。

昨日美國CDC的ACIP也有報告討論，分析數據時確實看到接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎狀況，年輕男性有高於預期值；年輕族群發生率約在10萬分之1.26。另從病例回顧看，這些心肌炎、心包膜炎確診個案大部分恢復良好，少部分住加護病房治療，沒有死亡。整體評估接種疫苗的效益仍屬「利大於弊」，建議經過醫師評估還是可以接種mRNA疫苗。