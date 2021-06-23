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奇景！　草嶺水簾洞蓬萊瀑布驚現「觀世音菩薩」影像

▲雲林山區連日降雨，溪流水量大增讓「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）

▲雲林山區連日降雨，溪流水量大增讓「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到西南氣流、滯留鋒面影響，雲林山區連日降下大雨，豐沛雨量不僅讓湖山水庫水位近滿，也讓古坑鄉草嶺村的蓬萊瀑布、水濂洞呈現久違的磅礡氣勢，草嶺「台灣繪本美術館」執行長蘇俊豪昨日前往拍照，發現「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。

水濂洞是草嶺十景之一，屬懸谷式瀑布，瀑布高達20公尺宛如飛瀑從天而降，水量豐沛讓瀑布壯觀宛如水幕，因此有水濂洞美名，這連日大雨讓山區原本乾枯溪流水量豐沛、湍急。草嶺「台灣繪本美術館」執行長蘇俊豪表示，昨天上午外出巡視，站在遠處望去，覺得很像瀑布很像觀世音菩薩，便走近拍下照片。

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▲雲林山區連日降雨，溪流水量大增讓「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）

▲ 草嶺十景之一的蓬萊瀑布，落差約有百公尺，雨季水量豐沛時寬度可達5、6公尺，湍急水流傾瀉而下氣勢磅礡。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）

蘇俊豪說，回家放大看很驚訝，不僅正面看像、側面看也竹佷像，傳給其他友人看，大家也覺得不可思議，有人說，國內疫情未退去，觀世音菩薩現身守護大家。而同樣也是草嶺十景之一的蓬萊瀑布，落差約有百公尺，雨季水量豐沛時寬度可達5、6公尺，湍急水流傾瀉而下氣勢磅礡，這幾天大雨，壯觀景象令人震憾。

蘇俊豪也提醒，目前防疫仍在第三級警戒，山上景點都仍在封閉中，禁止遊客前往，期盼疫情趕快過去，大家能恢復正常生活。

▲雲林山區連日降雨，溪流水量大增讓「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）

▲雲林山區連日降雨，溪流水量大增讓「水濂洞」的白色飛瀑宛如穿著白袍的觀世音菩薩。（圖／台灣繪本美術館執行長蘇俊豪提供）
 

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