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香港盛傳七一後「官員大換血」！　港媒：更換政務司長

▲▼香港署理行政長官張建宗。（圖／CFP）

▲港府政務司長張建宗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《香港01》引述消息報導，今年7月1日後將更換政務司司長，張建宗離職後或退休，政務司司長人選改從現任官員中挑選接任。消息人士指出，角逐政務司長一職的人選，包括公務員事務局局長聶德權，以及政制及內地事務局局長曾國衛。早前香港政圈傳聞警務處長鄧炳強有機會爭逐，但最新消息指鄧接任保安局局長機會較濃。

據報導，近日香港政圈一度盛傳鄧炳強有機會越級高升為政務司司長，消息異常震撼。但隨後有熟識政界人士透露，七一後更換政務司司長的消息早已甚囂塵上，然而，接替人選以曾國衞及聶德權呼聲略高，反而鄧炳強未來晉升為保安局局長的可能性較高，並符合特區政府的一貫升遷倫理。該人士說，「曾國衞及鄧炳強這兩位出自警政系統的人選，未來前途一片光明 ! 」

報導說，不過，一位熟悉港澳系統的人士透露，「三耳局長」聶德權才是盛傳接任政務司司長的「真命天子」。

一位商界重量級人士透露，特首林鄭月娥一向屬意其「嫡系」聶德權接任政務司司長，相反，未來倘若是前特首梁振英系人馬「上位」，曾國衛出任政務司司長的機會便較濃。

據報導，聶德權是資深政務官出身，去年由政制及內地事務局局長轉任執掌公務員系統，當時雖一度有傳與2019年建制派大敗區議會選舉有關，但其後出任新職後狀態「回勇」，成功「擺平」公務員宣誓「任務」，統籌接種疫苗亦令其曝光率增加。

曾國衞在去年由入境處處長「越級」跳升政制及內地事務局局長，雖是最「資淺」的局長，但也被形容為最「勇猛」的局長，尤其入境處出身的背景，一直盛傳深獲北京信任，成其最大政治資本。

此外，政界盛傳，七一後政府高層官員將大換血，政務司司長、保安局局長、政制及內地事務局局長，以及警務處處長都會換人。

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