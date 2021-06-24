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千人旺角排長龍買蘋果日報最終版　報攤首批800份15分鐘賣完

▲香港旺角報攤首批800份最終版紙本《蘋果日報》開售15分鐘便售完。（圖／香港01）

▲香港旺角報攤首批800份最終版紙本《蘋果日報》開售15分鐘便售完。（圖／香港01）

文／香港01

1995年在香港創刊、出版至今26年的《蘋果日報》今（24）日為最後一期印刷版的出版日，《蘋果日報》指會印刊100萬份；《蘋果日報》網上新聞及手機APP也於今日凌晨起暫停更新。不少讀者為了購入最後一期《蘋果日報》，凌晨零時已在旺角報攤外大排長龍，至凌晨1時半，推算已逾千人排隊。

據悉，《蘋果日報》平日會在凌晨1時左右，可在旺角一些報攤購買到。報攤負責人指，今日特別訂了10,000份《蘋果日報》，「但唔知畀唔畀到」。據知自網上新聞興起後，報攤每日僅會訂數十份《蘋果日報》；而上一次「爆買」事件，報攤亦特意加訂4,300份，全部售罄。

▲民眾於凌晨排長龍準備購買蘋果日報。（圖／香港01）

▲民眾於凌晨排長龍準備購買蘋果日報。（圖／香港01）

24日凌晨1時15分，首批最後一日的《蘋果日報》由貨車送抵報攤。由於首批只有800份，故報攤負責人暫限每名讀者只能購買兩份，大約15分鐘後已經售畢首批報紙。

▲排在首位的張小姐晚間10時左右到報攤前排隊。（圖／香港01）

▲排在首位的張小姐晚間10時左右到報攤前排隊。（圖／香港01）

排頭位的張小姐，帶上23日的《蘋果日報》，於當天晚間10時左右到旺角報攤排隊。張小姐指出，「家住港島的她，約朋友在旺角一帶食飯，由於晚上10時食肆就要打烊，故食飽飯就到報檔守候，當時並無人排隊。」

她稱，如果無限制購買數量，欲購入10多份，順便幫朋友買，「蘋果日報『被』結束營業。資本主義之下，一間上市公司被停擺，匪夷所思，好荒謬。」

另一名讀者陳先生則於23日晚10時半左右排隊。他指，「雖然《蘋果》會印制100萬份，但網上有人指會大手買入，怕買不到」。陳於小學六年級後開始看，大約07年起。他認為《蘋果》報導較多角度、亦多娛樂性，很難得有一份報紙可以「報道得咁盡」。對於《蘋果》結業感到唏噓及可惜。他希望能購入3、4份予家人。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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