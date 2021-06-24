中共7／1黨慶由來？　建黨初期動盪...毛澤東也記不清紀念日

▲當年建黨時局動盪，毛澤東也記不清楚具體的黨慶紀念日。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共即將迎接7月1日百年黨慶，回顧當年歷史，真正的黨慶日連創黨元老毛澤東、董必武等人都想不起具體日期，只記得中共一大召開時在7月左右。最後，依據毛澤東在《論持久戰》演說內容提到日期，1941年6月中共中央簽發《關於中國共產黨誕生廿周年抗戰四周年紀念指示》，把黨慶紀念日明定為7月1日。

▲ 中國共產黨在上海第一次開全國代表大會的地方。（圖／視覺中國CFP）

1921年7月，10多名年輕的共產主義小組成員在上海法租界一間洋房，秘密召開中國共產黨全國第一次代表大會，毛澤東也是成員之一。當年參與會議的人可能都沒想到， 那天已成為「歷史重要的一天」，演變至今是中共9000萬黨員的「黨慶日」。

談到黨慶日由來，根據大陸官方記載，1938年陝北抗日根據地想舉行建黨17周年活動，沒人知道確切日期，就連參加當天會議的毛澤東、董必武等人只記得中共一大召開時為7月，具體日期無法確認。

▲中國共產黨早期組織的代表十二人之一，創黨元老董必武。（圖／視覺中國CFP）

同年5月，毛澤東在延安抗日戰爭研究會上發表的《論持久戰》演說中提出「今年的七月一日，是中國共產黨建立十七周年的紀念日」，這也是中共領導人首次提出「七一」為中共誕生紀念日。

對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「若要認真說文解字，當時只挑選辦理紀念活動日期，倒還未曾正式將7月1日訂立為中國共產黨黨齡起算日期。 」

根據史料際記載，真正制定黨慶日時間點於1941年6月，中共中央簽發《關於中國共產黨誕生廿周年抗戰四周年紀念指示》，把黨慶日期明定為7月1日。但日後經歷史考證，中國共產黨全國第一次代表大會真正召開日期是在1921年7月23日。

當年中共一大原始檔案於戰亂中遺失，幫助建立中國共產黨的共產國際留有備份資料存在蘇聯。1957年1月，蘇共中央把當年共產國際保存中共一大的三份文件移交給中共中央，內容明確記載中共一大的開幕日期為7月23日。不過，大陸官方和人民早已習慣7月1日作為慶祝日。

▲中共一大會議期間遇密探闖入，最後轉移到浙江嘉興南湖開會。（圖／翻攝 人民網）

為何當年中共一大檔案會流失？據中共黨史記載，1921年7月23日中國共產黨第一次全國代表大會在上海法租界望志路106號（今興業路76號）正式開幕。會址設在李書城、李漢俊兄弟住宅，出席者有上海的李漢俊、李達；北京的張國燾、劉仁靜；長沙的毛澤東、何叔衡；武漢的董必武、陳潭秋；濟南的王盡美、鄧恩銘；廣州的陳公博；留日學生周佛海以及陳獨秀委派的包惠僧。陳獨秀和李大釗因公務在身未出席會議。

7月30日晚，中共一大舉行到第六次會議，法租界巡捕房密探突然闖入。在場成員李達夫人王會悟提出，到自己家鄉浙江嘉興南湖開會，離上海很近又隱密。隨後一行人轉移南湖繼續未完成的會議，並且討論通過《中國共產黨的第一個綱領》、《中國共產黨的第一個決議》。開會期間一度以為被跟監，眾人藏起文件，假扮遊客打麻將，可見當時情況十分危急。

▲大陸官方和民眾習慣7月1日慶祝黨慶日。（圖／記者曾俊豪攝）

多年來，外界針對中共「人為」制定建黨日期有諸多評論。對此，張競認為，「中國共產黨組織本來就是存在個多個源頭，所以若要起算黨齡，必然是要靠人為制定，不可能找到公認誕生日期。」

張競說，若要認真去追溯這段中國共產黨建黨初期顛沛流離階段歷史，確實很難確認精準日期。 因此創造歷史要在何時，確實就是如俗諺所說；「擇日不如撞日，撞日不如今日」，實在也不會去刻意挑選日期。