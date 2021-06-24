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香港蘋果停刊　美兩黨議員齊譴北京扼殺言論自由

▲▼香港《蘋果日報》停刊。（圖／路透）

▲香港《蘋果日報》停刊。（圖／路透，下同）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

香港蘋果日報熄燈，美國兩黨議員今天齊聲譴責北京扼殺新聞、言論自由。參院外委會主席梅南德茲說，在中國試圖消除香港基本權利之際，美國更要堅決捍衛勇敢揭發真相的人。

香港國安處人員近日搜查香港「蘋果日報」大樓，以涉嫌違反國安法中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」為由，拘捕5名報社高層及新聞工作者，並凍結相關資金。港蘋被迫於台北時間23日午夜後停運，24日出刊的實體報紙將是最後一份。

民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天推文表示，港蘋熄燈是對香港民主再一次的打擊，這對新聞自由來說是悲傷的一天，也讓冒一切風險只為追求真相與資訊透明的勇敢新聞工作者心痛。

梅南德茲說，自由蓬勃的媒體永遠不是人民的敵人，而是民主的基礎、制衡政府濫權的重要力量，對社會成長至關重要。

他呼籲：「在中國試圖消滅香港基本權利之際，我們必須堅決捍衛、支持那些擁有足夠勇氣去揭露赤裸真相的人們。」

▲▼香港《蘋果日報》停刊。（圖／路透）

共和黨籍參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）也推文感嘆港蘋的消逝。他說，中共成功讓香港言論自由停止運轉，聽命於北京的港府拘捕港蘋負責人與多名記者，並凍結相關資產，讓身為民主派報紙的港蘋只能被迫關門。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室表示，港蘋過去是耀眼的自由象徵，隨著它被迫熄燈歇業，香港陷入黑暗時代，連一丁點自由都不剩。「一個受中共控制的城市，暨沒有法治也不保護基本人權，無法作為國際金融中心」。

共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）則呼籲美國財政部，動用去年7月14日生效的「香港自治法」 （Hong Kong Autonomy Act），制裁如此污辱民主的中共領導人。

▲▼香港《蘋果日報》停刊。（圖／路透）

根據「香港自治法」，美國國務卿須在法案生效90 天內向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港承諾的外籍人士。在這之後60天內，財政部長也須點名知情卻仍與上述人士有大量資金往來的外國金融機構。

去年10月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥等10 人損害香港自治。現任國務卿布林肯（Antony Blinken ）今年3月更新報告，再點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。

不過，財政部今年5月18日指出，截至5月1日，尚未發現任何外國金融機構與遭點名人士有大量資金往來的資訊。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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