4萬人一夕離奇暴斃！　印度古城遍布骷髏...疑為核爆瞬間毀滅

▲印度摩亨佐達羅古城在3600多年前瞬間毀滅，被稱為「死丘事件」。圖為印度摩亨佐達羅遺址。（圖／翻攝自維基百科）



實習記者周依儒／綜合報導

位於巴基斯坦信德省的「摩亨佐達羅」，是4000年前時古印度文明的重要城市，由於具有高度現代化，被稱為「古代印度和流域文明的大都會」。不過在約3600多年前的某一天，居住在這座城市的4萬人卻在一夕間全死亡，且僅留下44具遺骸，城市也隨之成了廢墟，由於該地許多奇異現象至今仍無法解釋，所以被人們稱之為印度「死丘事件」。

綜合外媒報導，在古文明時代，摩亨佐達羅的城市規劃是現代常使用的棋盤式街道，家家戶戶也擁有浴室、廚房，更有下水道排水系統和公共浴池，是座高度現代化的城市，共有約4萬人居住於此。

不過就在某天城市裡的人卻在一夕之間全數消失，城市瞬間變為廢墟。1922年考古學家挖出該遺址時，發現整個城都是骷髏，因此將此地取名為「摩亨佐達羅」，印度語意思即為「死亡之丘」（Mound of the Dead）。

▲摩亨佐達羅城中的骷髏，姿勢都保持著正在行走或日常生活的姿態，顯示災難是突然降臨的。（圖／翻攝自百度百科）

根據考古學家挖出來的遺骨顯示，這些居民在城市毀滅都在做自己的事，有人在街道走路、有人在打水喝、有人在房屋內休息，也就是說這些人都是突然死亡，並沒有慌亂的跡象，因此排除戰爭及天災所致.不過關於摩亨佐達羅一夕毀滅的原因仍眾說紛紜，不少人也將矛頭指向傳染病、外星人入侵等。

在進一步調查後，考古學家在城市中發現了爆炸的痕跡，除了爆炸中心點的損壞程度極為嚴重，一旁的建築物也通通都被夷為平地，破壞程度從爆炸中心點逐漸減弱，更留下了許多由黏土、礦物燒製而成的塊狀物；根據羅馬大學和義大利國家研究委員會的實驗證明，當時摩亨佐達羅爆炸的熔點可能高達1400-1500度，相當於數日森林大火和熔煉廠的熔爐溫度。

▲有人推測印度死丘事件是核爆引起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



然而當時城市內並沒有森林，加上印度歷史上曾流傳一段遠古時代的傳說，表示有許多「耀眼光芒」、「紫白色極光」、「奇異夕陽」等等，因此各考古學家也將城市消失的原因逐漸歸咎到「不明原因的大爆炸」，依照現代科技來說就是「核爆」；但根據歷史顯示，人類直到二戰結束後才由美國首次研發製造出原子彈，因此在3600年前擁有原子彈並引發爆炸，恐怕仍需查證。

據了解，在考古學家提出核爆假設時，科學家也並未在摩亨佐達羅的遺址內發現任何放射性的痕跡，因此也只能猜測是某種匹敵核爆，卻不會產生放射物的大爆炸。因此死丘事件至今仍未解謎，更被與中國天啟大爆炸、俄羅斯通古斯大爆炸一同列入「世界三大自然之謎」之一。