快訊／菲前總統「艾奎諾三世」過世！享壽61歲　曾讚台灣夠朋友

▲菲律賓前總統艾奎諾三世(Benigno Aquino III)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓前總統艾奎諾三世(Benigno Aquino III)24日凌晨逝世,享壽61歲。目前家人尚未對外證實死訊,但菲律賓參議院議長索托(Vicente Sotto)已對外發表悼念。

根據《Rappler》報導,艾奎諾三世自2019年來就深受疾病所苦,逝世前不但做了5個月的血液透析,還動了一次心臟手術。艾奎諾三世關係密切的政治盟友透露,他是死於長期肺部疾病所引起的併發症;據悉,艾奎諾三世菸癮嚴重,一天要抽到3包菸。

BREAKING NEWS. Former Philippine president Benigno Aquino III passed away on Thursday, June 24. He was 61.



Rest in peace. Read more here: https://t.co/lcUoqrLUSH pic.twitter.com/z5a5oVUQUb