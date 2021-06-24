漁民捕獲「32腳畸形章魚」　呈驚人樹枝狀！專家：與核汙染無關

▲畸形章魚的腳有粗有細，十分詭異。（圖／翻攝自慶南日報）

記者王佩翊／編譯

南韓慶南地區有漁民發現擁有32隻腳的「異形章魚」，引發熱議。一艘來自泗川市的漁船15日航經高城郡海域時，捕撈到這隻突變章魚。據悉，漁民原本是想將其放生，但想到或許可以提供相關單位研究，因此便將章魚帶回岸上。事實上，日本早在1998年就曾經捕獲擁有96隻腳的突變章魚。

根據《慶南日報》報導，數名來自泗川市的漁民23日表示，他們15日在高城郡海域捕獲一隻詭異的「32足章魚」，從漁民提供的照片可以看到，章魚的腳就像樹枝一樣展開，十分驚人。由於32隻腳的章魚實在非常少見，因此當地也有部分漁民擔憂，是否是因水質受到汙染才會發生這樣的變異。

對此，學者表示，儘管這樣擁有數十隻腳的章魚非常罕見，但從腳上的傷痕可以看出，多出的腳應該是在傷口癒合時，發生變異長出來的，才會變成「畸形章魚」，應該與核汙染無關。

另一方面，日本在1957年與1998年曾分別發現擁有85隻、96隻腳的章魚。

경남 바다서 다리 32개 괴문어 발견…어민들 "난생처음 봐"https://t.co/wvFWbT2LUA



경남 사천에서 다리가 32개인 괴문어가 발견됐습니다. pic.twitter.com/6Jd3WjeGvl — 연합뉴스 (@yonhaptweet) June 23, 2021

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