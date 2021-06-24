美國情報總監認「找出正確答案很困難」：新冠源頭恐永遠是個謎

▲美國國家情報總監海恩斯承認，外界可能永遠無法得知新冠起源真相。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自新冠大流行爆發以來，專家們就普遍認為，新冠病毒是由蝙蝠傳播到其他動物身上，然後再傳染給人類。隨後也有人認為，病毒可能洩漏自中國武漢的一個實驗室。為了解開這個謎團，拜登（Joe Biden）在5月下令，情報單位需在90日內呈交新冠病毒起源的調查報告。然而，國家情報總監海恩斯（Avril Haines）最近卻表示，新冠病毒大流行的真正源頭，可能永遠不為人所知。

在雅虎新聞最近的獨家專訪中，海恩斯表示，她的團隊正積極尋求收集與新冠起源相關的新情報，同時對已收集的情報進行分析。她指出，目前情報界正在對「人類與動物接觸後被傳染」和「實驗室洩露論」2種說法進行評估，不過她不排除新冠起源與第3種可能性有關，即是有科學家接觸了正在取樣的動物後受到感染。

▲新冠病毒已在全球奪走380萬條人命，但疫情起源至今仍是個謎。（圖／達志影像／美聯社）

當被問及情報單位是否有可能永遠不會有確切證據，證實新冠病毒起源時，海恩斯回應道，「是的，絕對有可能」，「雖然我們希望找到確鑿的證據，但這極具挑戰性，我們很有可能會在評估情報的過程中找到證據，但也可能永遠找不到。」

海恩斯補充，「我在聽取了分析2種對立理論的匯報後就明白，為什麼他們認為這2種理論是相互競爭，而且要選出一個正確的答案如此具有挑戰性，不過我會以謹慎的態度面對」。美國總統拜登在5月下令，情報單位需在90日內調查出新冠病毒起源。海恩斯對此表示，若到時她與她的團隊仍找不到病毒起源的明確方向，那她也只能向拜登政府如實回复這個令人不滿意的答案。

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