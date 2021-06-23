感謝日本AZ疫苗協助台灣　黃偉哲允諾盡力幫助日僑不成紓困孤兒

▲台南市長黃偉哲，接見兩位長期居住在台南的日本僑民野崎孝男、奧西克彥，並允諾盡力幫助日僑不成紓困孤兒。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上午接見兩位長期在台南居住工作的日本僑民野崎孝男、奧西克彥，野崎先生是「Mr拉麵」的老闆，奧西先生則是開設台日交流的服務公司（TIL），因為COVID-19的疫情影響，台南許多服務業和店家都受衝擊，兩位日本僑民也不例外，但卻因國籍關係，沒辦法像其他店家一樣得到政府的紓困救助。

市長黃偉哲表示，他很感謝日本政府跟日本朋友們來自民間跟官方，對台灣的關注，所以在提出的提供124萬劑疫苗給台灣之外，有後續的一個思考，尤其在這個時候一劑疫苗抵千金，在患難的時候才能看出誰是真的朋友，那對於真的朋友日本在台灣的僑民，台灣也理應要給予適度的幫忙，他會把問題反映給中央，日本給台灣這麼大的協助，台灣適時的幫助日本的僑民，也是應該的，雖然台灣也有很多外國的朋友不僅是包括日本，日本當然是我們最最優先考量，尤其日僑本身做小生意又是服務業。

黃偉哲認為，這一波服務業衝擊比較大，尤其像飲食餐飲業衝擊是比較大，所以在從事服務業的外國朋友，不管是做文創的、做餐飲的，這些都受到很大壓力，他願意也希望給中央反映，在紓困的部分也能夠網開一面，考量日僑在台灣在這第二個故鄉，也不要變成紓困孤兒。

兩位日本僑民都是長年居住在台灣的日本人也都已經落地生根，中文非常的流利，和許多日僑面臨著同樣的問題是日本國籍法及台灣在國際上的處境較為嚴苛的關係，在台多年都無法順利申請加入中華民國籍。而這次與市長的見面，兩位僑民表示特別感謝黃偉哲市長對在台日僑民的照顧，希望兩國的情誼不管在民間和政府都能夠永久流傳。

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