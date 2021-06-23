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三級警戒延長至712　洪孟楷：立刻發現金當救命錢！

▲▼立委洪孟楷受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

全國三級警戒延長到7月12日，國民黨立委洪孟楷23日表示，現在應考慮三件事，普發現金、加速疫苗採購、加發醫護人員薪資津貼，「執政者請拋開政治立場，共同與台灣2300萬人一起共渡難關。」

洪孟楷透過臉書發文提出三點主張「發現金、打疫苗、挺醫護」，他表示，延長三級警戒，原本的生活將有整整兩個月受到疫情衝擊，許多人無法工作也未能領到此次紓困補助，因此應立刻發現金當國人救命錢。

洪孟楷說，疫苗數量距離全體免疫仍有約一千萬劑的缺口，目前已經通過特別預算有380億購買疫苗基金，更應該彈性地向可能還有疫苗餘額的國家洽購疫苗，「早一天拿到疫苗、國人能早一天免除確診恐懼、台灣才有早一天恢復正常生活的可能。」

洪孟楷呼籲，應加發醫護人員薪資津貼及新冠逝者撫慰金。這段時間最辛苦的醫護人員，其壓力之大外人難以想像，因此建議加發最高50%薪資的三級警戒津貼，也應該給付撫慰金給新冠肺炎逝者，「讓全體國人共同在一起，度過這次難關。」

▼0623三級警戒滿月疫情趨勢。（圖／ETtoday）

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