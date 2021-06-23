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國民黨民調／88%民眾要自己選擇疫苗　65%憂打不到疫苗

▲▼國民黨最新疫情調查。（圖／國民黨提供，下同）

▲國民黨最新疫情調查。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情延燒，根據國民黨最新民調，近六成五（64.7%）的民眾擔心，自己或家人在短時間內無法施打到疫苗近九成（87.9%）民眾認為，政府應進口足夠的國際認證疫苗，讓民眾自由選擇打「國產」或「進口」疫苗

根據民調顯示，近九成（87.9%）民眾認為，政府應進口足夠的國際認證疫苗，讓民眾自由選擇打「國產」或「進口」疫苗；交叉分析下，80.7%民進黨支持者、87.6%無政黨傾向者、89.6%年輕族群等皆認同民眾應有施打「國產」或「進口」疫苗的自由選擇權。

進一步探討國產疫苗議題，對於國產疫苗的防護效果，48%民眾沒有信心，有信心者為44%，國民黨分析，民眾看法較為兩極的癥結在於「資訊黑箱」，民進黨政府不願比照世界各國的標準，讓疫苗至少完成三期期中試驗，再取得EUA。

此外，超過八成（80.3%）民眾認為「國產疫苗應該要完成三期期中實驗，證明有防護效果，才能讓全民施打」，國民黨認為，國產疫苗比照國際標準完成三期期中實驗已是全民共識，這是人民健康最基本的保障，也是疫苗能有效對抗病毒的最基本標準，更是人民對於國產疫苗信任的基石。

雖然國際捐贈的疫苗陸續抵台，但根據衛福部的估算，若這波對象全數接種完成，全台疫苗覆蓋率也僅15.5%。因此，民調顯現近六成五（64.7%）的民眾擔心，自己或家人在短時間內無法施打到疫苗，其中有43.7%表達非常擔心。

針對外媒分析「台灣爆發本土疫情，是因為航空公司機師和空服員，隔離期間縮短到3天（3+11政策），加上打疫苗的人太少」，有高達75.7%民眾表達認同，但民進黨卻執意與民意背道而馳，在立法院封殺公開3+11決策會議記錄的決議，掩蓋人民想了解造成台灣爆發本土疫情破口的事實與原因。

國民黨強調，民意已經清楚展現，3+11的錯誤決策以及疫苗施打率不足是導致台灣疫情轉趨危急的主因，蔡政府不該意圖掩飾真相、扭曲事實、推諉卸責，應深刻檢討問題、修正錯誤政策，才是避免疫情擴大的根本之道。

國民黨表示，各項民調結果顯示，國人並不排斥國產疫苗，僅有須完成三期期中試驗、驗證有防護效果的最基本要求，更希望充足的國際認證疫苗到位，能有疫苗品牌的選擇權。

本次民調是委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1,034人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。

▲▼國民黨最新疫情調查。（圖／國民黨提供）

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