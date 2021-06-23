北高+76「本土確診地圖曝光」　陳時中曝延7／12：未達成效

記者劉維榛／綜合報導

今（23）日本土再增104例與24死亡。指揮官陳時中表示，雖然今日案例比昨日增加一些，但還是往比較好的方向在走，儘管趨勢有一些改善，但未達成效，因此延長至7月12日，請大家再忍耐一下，另外要提高熱區接種率，且社區廣篩要持續進行。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。

▲0623單日確診地圖。（圖／ETtoday）

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今日新增之104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為臺北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

另外，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月21日累計公布12,879位確診個案中，已有9,041人解除隔離，解隔離人數達確診人數70.2%。

▲0623全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 12,986 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,247 人

台北市 4,282 人

基隆市 283 人

桃竹苗

桃園市 646 人

新竹市 34 人

新竹縣 88 人

苗栗縣 534 人

中彰投

台中市 191 人

南投縣 34人

彰化縣 254 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 41 人

高屏

高雄市 73 人

屏東縣 34 人

宜花東

宜蘭縣 95 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人