鄭文燦25字曝三級警戒調整時機　做好疫調、群聚管控、篩檢

▲鄭文燦23日在防疫專案會議上指出，雙北確診數超過五千，數字太龐大難以疫調，要做好跨縣市疫調與群聚管控，全國三級警戒才有機會調整。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近來有民眾關心6月28日將屆，是否有機會調降全國三級警戒，桃園市長鄭文燦23日在防疫專案會議上表示，雙北合計有1萬個左右確診個案，因數字太龐大難以做疫調，建議還是要做疫調，做好跨縣市疫調與群聚感染風險管控，並在熱區做好普篩與追蹤個案，確診數字下降至可控制階段，這樣全國三級警戒才有機會調整。

鄭文燦指出，三級管制目的在減少移動、傳播與社區感染風險，降低社區活動度至10%或20%，雙北爆發群聚感染，確診數字合計高達1萬個，因數字太龐大無法做疫調，三級要調整，前提是確診數字需下降至可控制階段，慢慢朝向檢篩成少數個案。群聚感染分析出風險，普篩或篩檢量提高都是下降的，考慮相關指標，若下降至100以下則可做疫調，建議雙北疫調應該要做，針對熱區進行普篩與擴大疫調，做好個案追蹤。

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▲桃園市府23日召開防疫專案會議，各局處依序進行疫情報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，支持中央防疫政策，「疫調要加強，群聚風險要管控，確診數字要下降到可控制階段、做普篩或讓篩檢量增高後的陽性率能慢慢下降等，確實做好個案追蹤，對群聚事件做好風險管控」，這樣全國三級警戒才有機會調整。

至於桃園804醫院群聚感染事件，鄭文燦強調，804醫院要做到清零，必須持續擴大採檢、隔離，市府以部桃經驗分析，管控分做紅區、黃區與綠區，將風險高低做區域劃分，整座院區當作紅區處理，全院採檢是必要的；採檢不能只做一次，病毒也不是一次就能檢驗出來，依照部桃經驗可看出，所謂熱區要進行三採至四採，其中第九病房，陪病者也必須包括在內，至少要進行四採；病人三天採一次，醫護人員則定期採檢，確保沒有風險，才能恢復營運。

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