三級警戒擬延長至712　職棒「微解封」629閉門復賽

▲中職台南棒球場無觀眾比賽。（資料照／記者楊舒帆攝）

記者陳家祥、徐政璿／台北報導

全國三級疫情警戒擬延至7月28日，待中央疫情指揮中心指揮官陳時中拍板宣布。據悉，因假日篩檢量低，確診連續兩天跌回2位數，不過雙北近兩日仍有零星群聚，恐將反應在今（23日）的確診數上，雙北並未達到降級條件，但職棒可「微解封」閉門開打。

《ETtoday新聞雲》昨（22日）晚間報導「獨／三級警戒擬延長至712 電影院、美術館維持『關閉』」，行政院討論三級警戒延續二週至7月12日，所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」的管制等級。

據了解，三級警戒延長的原因，在於雙北目前仍未達到降級或是解除警戒的標準，仍為「高風險區」，經指揮中心與各縣市溝通後，警戒維持全國一致，否則民眾跨區移動，會造成傳染鏈擴大。

不過，由於中南部縣市已經趨緩，部分活動可專案報請指揮中心評估「微解封」，例如中華職棒可進行閉門賽事，並選在疫情相對穩定的桃園、台中、雲林、台南和高雄的球場進行。

立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌指出，兩週後若雙北確診人數明顯減少，或解除三級警戒，新莊和天母球場評估加入比賽。

陳時中昨（22日）在記者會上表示，目前雙北仍是高風險區，各縣市一致認為政策要「全國一致」，「微解封」主要考量是否對社會有價值、是否能夠保持戴口罩與社交距離、是否可能增加交通流量與人流等三大要點，細節今（23日）公布。

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