獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

▲三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級疫情警戒暫定至6月28日，根據《ETtoday新聞雲》掌握，今天（22日）上午行政院開會，討論三級警戒延續二週至7月12日，所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」的管制等級。行政院發言人羅秉成晚間受訪時表示，今各部會召開擴大防疫會議，是否延長警戒或解封由指揮中心研議後統一宣佈。

事實上，《ETtoday新聞雲》就曾報導獨／今確診跌至2位數 三級警戒擬延續「開放低風險場域」，（21日）確診跌至2位數，創三級警戒以來新低。行政院20日上午初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，不過仍朝向延續三級警戒的規劃。

據悉，行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，但仍拍板延長三級警戒，有三大原因考量，包括：首先，7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐遭遇民眾恐報復性出遊，因再度群聚而產生染疫破口。

其次，雙北目前仍未達到解除警戒的標準，全國必須維持一致，否則傳染鏈將擴大。

另外，多名醫療專家建議，待7月中日本贈與的AZ，和美國贈的250萬劑莫德納全部施打完畢後，第一類至第七類人員大部分皆已接種，解封的風險才降低。

台灣連續兩日確診病例低於百例，對於不少民眾也殷切期盼6月28日解除三級警戒或是分區降級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日下午在指揮中心防疫記者會中也坦言，之前有思考要分區，但詢問過各縣市首長意見，大家還是認為要全國一致，不會有分別，預定明天（23日）中午會統一宣布。

陳時中近日已屢次被問及是否考慮解除三級警戒，他今天也指出，目前高風險區域是雙北，中高風險是基隆、苗栗和彰化，台中這週降到中風險，基本上有跟各縣市詢問，大家還是認為警戒要全國一致。

對於全國何時能解封，行政院22日上午也召開防疫會議，院長蘇貞昌除了要求指揮中心審視各地疫情狀況、綜合各縣市意見後，針對全國是否維持三級管制，做出審慎評估。

據透露，在會中也已經做出三級警戒將延續二週至7月12日的討論，內容包括所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」管制等級等細節。

據了解，蘇貞昌在會中也強調，雖然國內疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動，不過，他也指示相關單位必須針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，提出相關規劃，專案陳報指揮中心作為之後有條件核准開放的準備。

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