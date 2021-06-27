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詭異！萬華外籍男過馬路倒地畫面曝　死後確診4警全隔離

 記者張君豪／台北報導

台北萬華街頭26日晚間驚傳有外籍男子猝死街頭！萬華警分局西門派出所26日行經康定路、內江街路口時，發現一名外籍男子倒臥在路邊一動也不動，緊急通報警消到場處理，根據曝光機監視器畫面顯示，當是這名外籍男子身穿黑衣褲正準備跑步穿過路口，卻突然不明原因直挺挺倒下，儘管救護車人員到場搶救仍宣告不治。

▲驚悚！紐西蘭籍男子在萬華區過馬路時突然猝死，警方正深入調查並進行駐地清潔消毒 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲驚悚！紐西蘭籍男子在萬華區過馬路時突然猝死，警方正深入調查並進行駐地清潔消毒 。（圖／記者張君豪翻攝）

 

▲驚悚！紐西蘭籍男子在萬華區過馬路時突然猝死，警方正深入調查並進行駐地清潔消毒 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲驚悚！紐西蘭籍男子在萬華區過馬路時突然猝死，警方正深入調查並進行駐地清潔消毒 。（圖／記者張君豪翻攝）

救護人員抵達後施以CPR，只不過該名男子送醫後仍宣告不治。晚間9時許，醫院聯繫警方表示，驗出該名猝死的男子新冠肺炎確診，西門派出所也緊急將到場的4名員警全數送往防疫旅館隔離。

據聞，西門派出所員警26日晚間騎乘警用機車巡邏於康定路、內江街路口時，看見一名男子倒臥在路旁。初步了解，該名男子為愛爾蘭籍，來台已5、6年，非近期移入案例，且由於該名男子到院前已死亡，會再進一步進行刑事相驗。西門派出所在接獲通知後，也緊急對相關場所全面進行清消，並將相關人員全數送往防疫旅館隔離後快篩。

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