闖北海岸觀浪踏青！山不會動海一直在　大聲公急喊：疫情後再來

記者陳以昇、郭世賢／新北報導

全台新冠肺炎疫情三級警戒延至7月12日，但仍有許多民眾趁著假日，開車帶著一家老小，到新北市金山區知名景點遊玩。27日磺港漁港、水尾漁港湧入大批遊客，金山區公所立即派員前往，用大聲公勸導「漁港不開放，遊客立即離開！」，除了漁港，台2線的海邊也有許多民眾駐足觀浪，金山區長呼籲民眾疫情仍嚴峻，不可鬆懈，不要外出。

▲民眾闖入金山漁港封閉區域，無視疫情三級警戒，台2線仍有遊客觀浪 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

27日金山區知名的磺港漁港、水尾漁港，湧入大量遊玩的車輛，短短10分鐘就有高達10部車進入，人潮車潮不斷，漁港防波提也有20多名遊客站在上面欣賞美景，完全無視因疫情而封閉的區域，公所人員也拿著大聲公喊著「漁港不開放，遊客立即離開！」。

▼民眾闖入景點封閉區域，無視疫情三級警戒 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市金山區長廖武輝表示，日前金山區各知名景點擔心群聚早已公告封閉一個多月，可能民眾都悶壞了，無視封鎖線仍執意闖入，公所每日上、下午都分別會進行二次以上的防疫巡查，看到闖入封閉區域的群聚遊客都會加以驅離。

除了漁港之外，台2線美麗海岸線也有觀浪賞景的遊客，區長也呼籲「目前防疫三級警戒疫情尚未舒緩，請大家仍不可鬆懈，減少不必要的外出，金山很美，山不會動海一直在，歡迎大家在疫情穩定後再來金山賞美景，目前真的不是急著踏青的時候，大家作好防疫才能早日回歸日常輕鬆的欣賞金山的美、北海岸的美」。

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