禾馨挨罰230萬！網道歉投柯文哲　蘇怡寧認「我也是」：不會原諒自己

記者張乃文／綜合報導

禾馨醫療遭北市府點名違規施打疫苗，且被認定名單有非醫事人員，共裁罰230萬元。對此，禾馨方面決定會向台北市政府提出申訴。而禾馨執行長、婦產科名醫蘇怡寧除了發文表示，尊重每個人的認知跟認定，但千萬不要大小眼；網友在留言處打氣的同時，有人更說「真的很抱歉投過柯文哲」，引來不少網友的共鳴，他也回應「別這麼說，我自己也是，我不會原諒我自己」。

▲禾馨醫療集團遭指違規施打疫苗，北市府重罰230萬。（圖／記者湯興漢攝）

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時常在臉書進行衛教的醫師蘇怡寧，此次因服務的禾馨醫療遭點名違規施打疫苗，引起議論。而禾馨方面也已召開記者會，出示883人的施打名冊，強調一切都是按照規定施打，但北市仍認定上傳名單確實有非醫事人員。台北市副市長黃珊珊指出，總計裁罰230萬元，同時終止疫苗合約診所資格。

蘇怡寧也PO文提到，「我真的尊重每個人的認知跟認定啦，不過我是真心希望每個人的認知標準跟認定是一致的」，千萬不要大小眼，小老百姓是很希望長官能夠用同樣的標準，去檢視每家醫院，而不是故意用放大鏡來找碴。他認為，如果我們醫療單位裡的廚務人員因為規定的關係，必須另外申報在另一間公司，但都是在醫療單位裡工作，「您認為這樣不行的話，我尊重你的認定，當然我也有申訴的權利」。

▲婦產科醫師蘇怡寧。（圖／翻攝自醫師蘇怡寧粉專）

蘇怡寧說，「但我希望老師必須確定每個學生都有照你的認定這樣做喔，不然安捏麥賽（這樣不行）」或者，老師你要我告訴你哪個學生沒有遵照你的認定？你真的不知道嗎？還是你裝作不知道呢？

為台灣孕婦生產最多的醫療院所之一的禾馨，也因為被終止疫苗合約診所資格，讓不少孕婦若要施打新冠疫苗，須另行至其他診所預約，對此，許多人相當憤怒「這種非常時期，孕媽媽們，不是在自己產檢的醫院診所打疫苗最安全快速嗎？」、「真的覺得叫孕婦自行到其他地方施打很不好」、「雙北服務最多孕婦的機構沒疫苗可打？」

另外，也有網友在留言處嗆聲台北市長柯文哲「台大跟振興也有非醫護施打，柯P不敢終止疫苗施打契約喔」，蘇怡寧則回應「欸你知道的太多了」；還有人說「真的很抱歉投過他」，蘇也回覆「千萬別這麼說，我自己也是，我不會原諒我自己」。

▲▼蘇怡寧回覆網友留言。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念粉專）