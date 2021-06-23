騎士買4桶酒精遭諷「怕死、浪費錢」　內行人：4公升兩週用光

記者黃翊婷／綜合報導

雖然國內本土確診病例數已連續兩天降至二位數，但不少專家、醫師都認為還不能放鬆警戒。一名網友22日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，當日抽空去買4桶酒精，沒想到卻被兩名婦人嘲諷怕死、浪費錢，還說疫情就快沒有了，讓他超級傻眼。

▲疫情期間酒精需求量大增。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本文當事人無關）

原PO提到，22日他抽空騎機車去買4桶酒精，結果路邊兩名婦人看到了，竟然跑來嘲諷，「那麼怕死喔？買那麼多，電視都沒在看嗎？疫情快要沒有了啦，買那麼多浪費錢」，讓他聽了超級傻眼，「希望妳們能活到長長久久，我買酒精是關妳們屁事啊。」

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其他網友看完全文也覺得婦人的行為很誇張，並紛紛留言反酸，「應該要問她們打AZ了沒，年輕人沒疫苗可打，所以要勤消毒」、「說的也是，也許她們以為確診數降低就不再有病毒，殊不知她們比病毒還毒」。

也有部分網友感嘆，有些人買酒精不是要囤貨，而是真的用很快，「餐飲業用量很大，4公升才兩週就沒了」、「我也剛下訂4瓶，出門回家要噴的東西一堆，4瓶很快就用完了」、「酒精又不是只用於疫情期間」。

▼新莊一家化工行每天還是有大批民眾排隊等著買酒精。（圖／記者湯興漢攝）

