台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市

▲▼彰化縣民俗信仰傳播鏈確診已經5人。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天民俗信仰活動傳播鏈，新增1名80多歲長者前往圓明聖道院靜坐染疫，里長妻曾於11、12日到龍山寺參加超渡染疫亡靈活動，返回彰化後夫妻倆全確診，有66人被匡列採檢，已知有7成均採陰，至於是否有違反三級警戒，不得從事宗教祭祀活動，縣長王惠美強調，若查證屬實，將依法處理。

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確診里長夫妻確診後，經過警方調查，才知道一切都是與道壇法事有關連，6月6日的一場趨疫法會，接觸者有來自台北萬華、南投、雲林、高雄等縣市的信眾；里長妻足跡還到過苗栗及台南休閒旅遊，這個傳播鏈愈滾越大，衛生局已經通報其他縣市做進一步的匡列採檢。

今天確診的這名80多歲長者，6月17到道壇靜坐1小時與里長妻有近距離交談，18日又與里長進一步接觸，20日被匡列隔離無症狀採檢陽性確診。今天南投公布1名住在竹山的男師父，家中也開神壇，6月6日、14日都到彰化里長妻的道壇內，15日發病，與女道友採檢陽性，今天住進台中檢疫所。

里長受訪時表示，一切都是子虛烏有，道壇在三級警戒後就不再從事任何祭祀活動，何來6月6日舉辦法會一說，更否認妻子於6月中旬前往龍山寺舉辦超度亡靈法會，更不相信感染源是從萬華師姐帶到彰化，但只相信一件事「有拜就會有保佑」、「人也需要神助」，在疫情嚴峻的當下，希望民眾都能心存善念，才能度過難關。

衛生局長葉彥伯指出，今天新增的1名確診者是來自「民俗信仰活動及社區服務群聚」，是彰化縣籍一名男性信眾，有去靜坐，Ct值12.3，這傳染鏈經這幾天疫調，其他接觸者已超過50人，信仰活動圈本來只有一圈，但現在發現有兩圈，新的一圈是南投民俗工作者回到南投後又有新的接觸者，將由南投縣政府進行疫調。

葉彥伯進一步表示，最早的那一圈是在台北，知道這名居住萬華宗教工作者有來彰化參加6月6日的祭祀活動，里長妻子在6月11、12日有到台北萬華龍山寺參加渡靈的活動，所以各縣市都各有民俗信仰活動，但人流會互相移動，民俗信仰活動是有能透過人流造成跨縣市的傳播鏈，目前已匡列66人進行採檢。

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