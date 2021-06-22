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連假陪妻回南投娘家！台中26歲男確診足跡曝　匡列24人採檢出爐

▲▼南投縣副縣長陳正昇說明北農專案。（圖／翻攝自YouTube／南投縣政府）

▲南投縣府稍早公布台中確診個案在南投的足跡。（圖／翻攝自YouTube／南投縣政府）

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

台中市今（22日）新增一例本土個案（案14209），一名26歲男子於端午連假前後三個週末都陪著妻子回南投娘家，於19日出現不適症狀，21日就醫採檢確診，目前感染源不明，僅知足跡史大多在南投縣。對此，南投縣府稍早公布該個案足跡，並說明24名匡列者採檢結果均為陰性。

台中市衛生局長曾梓展指出，案14209為大里區26歲男性，於汽車零件維修公司工作，6月5日至7日及12日至14日陪妻子回南投娘家、妹妹家及拜訪友人，18日也陪妻子回南投，19日開始出現不適症狀，21日就醫PCR篩檢確診，將持續釐清感染源。

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▲台中確診個案在南投縣的足跡。（圖／南投縣政府提供）

▲案14209足跡。（圖／南投縣政府提供）

對此，南投縣府稍早公布個案公共活動史，「遠傳草屯太平直營門市、草屯傑米數位通訊、神腦國際、蔬菜水果行、阿壕鹹酥雞、水云茶堂南投成功店、紅番運動休閒用品社南投分店、精品N皮件南投店、9號車庫、南投市黃昏市場、金田水果行」。

南投縣府表示，今已通知上開場域完成清潔消毒及工作人員自我健康監測，民眾若有與確診者足跡重疊者，衛生局將明（23日）上午9時至12時在南投市漳和里集會所（南投市文化路532號）辦理社區篩檢 ，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡重疊者、自覺有新冠肺炎(COVID-19)臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀、四肢無力）。可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，前往接受篩檢，但請勿搭乘大眾運輸工具。

此外，南投縣府說明，個案的接觸者匡列24人，其中親友14人，21日PCR採檢結果皆為陰性，目前居家隔離中；其他接觸者10人，21日PCR採檢結果也均為陰性，目前自我健康監測中。

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