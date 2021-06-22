人渣文本呼籲中國「3000萬劑BNT」拚場　網笑：直送民進黨就完了

▲美國日前才贈送台灣250萬劑莫德納疫苗，對此人渣文本呼籲中國應送3000萬劑BNT拚場。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

台灣先後接收了來自日本的124萬AZ疫苗，與來自美國的250萬劑莫德納疫苗，使得現在已獲得的疫苗總數，來到485萬劑，如果只接種1劑覆蓋率可達21%，但距離60%的群體免疫門檻，還有一段距離。對此筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航，就發文呼籲中國，如果要跟其他國家拚場，就直接送3000萬劑BNT疫苗到台灣。

「特急件小周的人渣文本」19日臉書發文表示，中國要拚場子，就是弄3000萬劑BNT上飛機，然後明天叫江啟臣去桃園接機，國民黨不分區在一旁舞龍舞獅，敲鑼打鼓，扮老背少、蚌殼精以表示歡迎，「我都幫你們想好了，國台辦和國民黨不用謝我」。

▲網友認為，只要中國買單3000萬劑BNT疫苗，並從德國原廠直送台灣，民進黨就完了。（圖／路透）



網友對此留言回應表示，「 BNT沒有動手腳送台灣，民進黨就完了吧」、「歡迎老共送我們bnt，不要科興喔，另外記得要快喔，國民黨快等不急了」、「要原裝直接從德國來的才有舞龍舞獅喔！」、「這一招夠狠，來吧！」、「叫德國原廠直接drop shipment來哦！」、「千拜託萬拜託中國拚場子要拚到底啦！不能漏氣」。