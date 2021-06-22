「新北永和+11突爆增」超越板橋！北農、北藝爆群聚　確診地圖曝



記者施怡妏／綜合報導

今（19）日本土新增78例與6死，新北市今日新增43例，台北市新增25例，其中，永和區今日突然爆增11人。此外，北市接連爆出北農及士林某長照機構群聚染疫，又爆出北藝中心爆40位工人群聚感染，北市府緊急在一市附近成立前進指揮所、快篩站，新北式長侯友宜也指出，北農事件波及到的新北市民統計有28人。





▲新北市0622疫情。（圖／翻攝直播）

新北市今新增43確診個案，侯友宜說明感染源分析，家戶感染占26人，醫療院所佔11人，北農2人、不明感染1人，而截至目前為止，遭北農群聚波及的市民佔28人。根據新北公布新增43例本土案例統計，今天確診數最多的是永和11例，板橋8例，中和8例，新店6例，土城5例，五股、泰山各2例，三重1例。

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侯友宜表示，雖然新北疫情持續往下降，個案也都快速掌握，從目前每日新增四十幾人確診，還要花一點時間才能再降到二十幾個，因此他坦言，目前仍看不到有解封的條件，也沒有樂觀的權力，提醒市民還是要保持低度活動。





▲0622台北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）

台北市今日新增30例，自4月25日至6月22日累計病例4,202人，以萬華1,662例最多，其次為文山315例、大同281例、士林332例、中正244例、大安251例、信義243例、中山233例、北投209例、松山158例、內湖147例、南港127例。

針對北農群聚感染事件，台北市長柯文哲表示，北農是比較複雜的案例，因為過去做疫調是以戶籍為本位，就是住哪就在哪做疫調，但北農很特別，全省各地人都到此做生意，交易完又回去；過去生活圈在哪就在哪做疫調，但這種聚集型批發市場邏輯不同，以北農為例，戶籍在北市的不到一半，那跟地方有關係，是否在北農感染也不一定，因為每個人來自的地點不同，除了北北基甚至還有更遠地區，疫調時要去其他縣市調資料，才能比對。